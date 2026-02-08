Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

Coraz bliżej utworzenia spójnej rowerowej trasy z Żoliborza przez Śródmieście aż do granicy miasta

Będzie ścieżka rowerowa w ulicy Mickiewicza
Przejścia dla pieszych przez ścieżki rowerowe
Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl
Powstanie ścieżka rowerowa w ulicy Mickiewicza na odcinku od placu Wilsona do Dworca Gdańskiego. Będzie elementem międzydzielnicowej trasy północ-południe prowadzącej przez ścisłe centrum. Prace mają potrwać półtora roku.

Zarząd Dróg miejskich ogłosił przetarg na budowę drogi dla rowerów na odcinku od placu Wilsona do wiaduktów w rejonie Dworca Gdańskiego. Nowy fragment będzie miał ponad kilometr i scali ze sobą ślepe odcinki infrastruktury rowerowej na obu jego końcach. Droga rowerowa będzie biegła po zachodniej stronie ulicy, powstaną jednak łączniki na drugą stronę ulicy oraz komplet przejazdów rowerowych na Placu Wilsona.

Od północy trasa połączy się z drogami rowerowymi na ulicach Krasińskiego i Słowackiego oraz pasami rowerowymi istniejącymi na dalszym odcinku ulicy Mickiewicza. Od północy będzie dołączona do obu dróg rowerowych na wiadukcie nad torami, które obecnie urywają się na wysokości skrzyżowania z ulicą gen. Zajączka.

Ścieżka będzie elementem międzydzielnicowej trasy północ-południe prowadzącej przez ścisłe centrum. - To będzie droga rowerowa o dużym znaczeniu lokalnym oraz z ogromnym potencjałem w skali całego miasta. Jesteśmy coraz bliżej utworzenia spójnej rowerowej trasy N-S prowadzącej z Żoliborza przez Śródmieście, Mokotów i Ursynów aż do granicy miasta i z kontynuacją w Piasecznie. Łącznie to 25 kilometrów. Dotychczas prace koncentrowały się w Śródmieściu. Cieszę się, że ten etap skupiony jest na potrzebach Żoliborzan – powiedział, cytowany w komunikacie przez Zarząd Dróg Miejskich radny Piotr Wertenstein-Żuławski, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Będzie ścieżka rowerowa w ulicy Mickiewicza
Będzie ścieżka rowerowa w ulicy Mickiewicza
Źródło: Zarząd Dróg Miejskich Warszawa

Połączy się z Andersa

Zarząd Dróg Miejskich przypomniał, że pod koniec zeszłego roku zakończyła się budowa I etapu drogi rowerowej na ulicy Andersa. To nieco ponad kilometr nowej infrastruktury, czyli podobny zakres jak planowany na ulicy Mickiewicza. Od północy łączy się on ze wspomnianym już wiaduktem nad torami, a od południa obecnie kończy się u zbiegu z ulicą Nowolipki.

"Zgodnie z zapowiedziami pracujemy równolegle nad wydłużeniem tej trasy w obu kierunkach. To niezbędne do uwolnienia jej pełnego potencjału" - zaznaczyli drogowcy.

Przekazali, że trwa też projektowanie II etapu dla ulicy Andersa (Nowolipki – Plac Bankowy), rozbudowywane są drogi rowerowe na ulicy Marszałkowskiej oraz projektowany jest ostatni brakujący odcinek na ulicy Puławskiej (Dolna – Goworka).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ścieżka rowerowa w alei Jana Pawła II na wizualizacji
Nieco mniej meandrowania. Zbudują brakujący fragment ścieżki
Śródmieście
Droga dla rowerów urywa się na placu Bankowym
Budują ścieżkę za miliony, ale trasa będzie dziurawa
Piotr Bakalarski
Tunel w Rembertowie - wizualizacja
Zmieniają projekt tunelu, by mogli nim jeździć rowerzyści
Magdalena Gruszczyńska, Piotr Bakalarski

Półtora roku prac

Droga dla rowerów wzdłuż ulicy Mickiewicza będzie realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj", choć tutaj - jak zauważyli drogowcy - właściwsze jest stwierdzenie "doprojektuj". Jak wyjaśnili, w przypadku ulicy Mickiewicza zatwierdzony jest już projekt organizacji ruchu.

Zadaniem wybranego wykonawcy będzie przygotowanie szczegółowych projektów branżowych, a następnie realizowanie inwestycji w terenie. Na wszystkie sprawy formalne oraz roboty budowlane wybrany wykonawca będzie miał łącznie 570 dni, czyli około półtora roku, licząc od podpisania umowy. Na oferty w przetargu Zarząd Dróg Miejskich czeka do 9 marca.

Jak przypomnieli drogowcy, to nie pierwszy projekt w modelu "zaprojektuj i wybuduj". Ich zdaniem pozwala on na sprawne działanie i oszczędza czas. "Kluczowy dokument określający kształt ulicy po przebudowie jest przygotowywany siłami własnymi biur i jednostek miejskich. Duży zewnętrzny zespół inżynierów dostaje go jedynie do dopracowania pod kątem potencjalnie najbardziej czasochłonnych formalności. Następnie ta sama firma odpowiada też za budowę, nie ma potrzeby ogłoszenia w tym celu kolejnego przetargu" - zaznaczyli.

"Znika jedna z największych barier komunikacyjnych"

Jak będzie wyglądała przyszła droga dla rowerów? Zostanie w całości odseparowana od jezdni. Prace będą powiązane z remontami chodników i przystanków komunikacji miejskiej oraz budową nowych zatok parkingowych. Przybędzie również zieleni. Projekt trasy rowerowej został również skoordynowany z niedawnymi rozpłytowaniami i nasadzeniami nowych drzew, które zazieleniły w poprzednich latach Plac Wilsona.

- Dzięki tej inwestycji znika jedna z największych barier komunikacyjnych w naszej dzielnicy. To ważne, by rowerzyści zyskali swoją bezpieczną przestrzeń, bo dzięki temu także spacerowanie po naszych chodnikach stanie się dla wszystkich znacznie bardziej komfortowe - uzupełniła cytowana przez drogowców Renata Kozłowska, burmistrz Żoliborza.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Zarząd Dróg Miejskich Warszawa

Udostępnij:
Tagi:
roweryInwestycje w WarszawieKomunikacja
Czytaj także:
Protest we wsi Włóki
We wsi nie ma asfaltu, ale miała być biogazownia na działkach wójta
Artur Węgrzynowicz
Remont dachu w kościele pw. św. Dominika w Płocku
Wyremontowano dach jednego z najstarszych kościołów dominikańskich w Polsce
Okolice
W rowie znaleziono zwłoki (zdjęcie ilustracyjne)
Przy drodze pod Ostrołęką znaleziono zwłoki
Okolice
Aleje Jerozolimskie zostaną rozbudowane
Aleje Jerozolimskie zyskają drugą jezdnię na Ochocie
Ochota
Autem po Zalewie Zegrzyńskim
Pędził autem po zamarzniętym zalewie. Nagranie
Okolice
Kradzież markowych butów (zdjęcie ilustracyjne)
Wbiegli i ukradli kilkanaście par butów
Okolice
Drogowcy rozpoczynają prace na S7 na odcinku Czosnów - Kiełpin
Ta trasa skróci przejazd na Mazury i nad morze. Rozpoczęli już wycinkę
Ulice
Auto zjechało z przejazdu i utknęło na torowisku
Na przejeździe nagle skręcili. Auto utknęło na torach. Nagranie
Okolice
Awaryjne lądowanie samolotu (zdjęcie ilustracyjne)
Samolot do Dominikany musiał zawrócić do Warszawy
Włochy
Pługoposypywarki pracują na warszawskich ulicach
Marznące opady w stolicy. Może być ślisko
Ulice
Rozbity radiowóz płońskiej policji
Pili alkohol podczas służby i wjechali w płot. Byli policjanci skazani
Okolice
Minifontanny w tunelu Wisłostrady
Dlaczego zimą działają "zraszacze" na środku jezdni? Drogowcy tłumaczą
Tablica informacyjna o zakazie sprzedaży alkoholu nocą
Jest uchwała o prohibicji w całej Warszawie, z jednym wyjątkiem
Włochy
Wycinka drzew w Ogrodzie Saskim
Przygnębiający widok. Wycięli 74 drzewa w Ogrodzie Saskim
Sprawa "rondziarza" w prokuraturze okręgowej
65 podejrzanych zdarzeń. Osoby "celowo doprowadzały do kolizji"
Ochota
Budowa mostu Krasińskiego przełożona
Targówek i Białołęka chcą mostu. Żoliborz osamotniony w sprzeciwie
Targówek
Policja (zdj. ilustracyjne)
Policjant podejrzany o gwałt na podwładnej. Sąd rozpatrzył zażalenie na areszt
Okolice
Śmiertelny wypadek w miejscowości Wyglądały
Zjechał z drogi, uderzył w drzewo i dachował. Nie przeżył
Okolice
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Łabędź przymarzł do lodu na Wiśle
Żoliborz
Psy odebrane ze schroniska w Sobolewie
26 martwych psów i "liczne zaniedbania" w Sobolewie. Prokuratura prześwietla schronisko
Okolice
Policjant pomógł wyczerpanej seniorce
Seniorka nie mogła dojść do domu. Prosiła o pomoc, nikt nie reagował
Okolice
Utrudnienia na A2 po kolizjach
Utrudnienia na A2 po dwóch kolizjach
Okolice
Warunki panujące w schronisku w Kuflewie
Prokurator wszedł do "nielegalnego schroniska". Minister: to obszar patologii
Okolice
Celowo wprowadził autobus w poślizg
"Rozbujał" autobus, żeby sprawić frajdę pasażerom. Trafił na radiowóz
Okolice
Teren Fortu Wawrzyszew okala fosa
Planują tunele, działkowcy boją się o wodę. "Ona przesądza o życiu lub śmierci wielu zwierząt"
Dariusz Gałązka
Moment zerwania linii energetycznej przez śmigłowiec Black Hawk
Pilot policyjnego Black Hawka oskarżony. Sąd podejmie ważną decyzję o procesie
Okolice
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Warszawa wyprzedziła Paryż i Mediolan. Stolica zyskuje w oczach inwestorów
BIZNES
Policja zakończyła poszukiwania zaginionej 18-latki (zdj. ilustracyjne)
Powiedziała, że idzie odebrać paczkę. Znaleźli jej ciało
Okolice
W biurowcu Spektrum Tower zawalił się podwieszany sufit
W wieżowcu zawalił się sufit, parter zalała woda
Wola
Uszkodzona nawierzchnia ulicy Chmielnej
Nierówna nawierzchnia na nowym deptaku. Urzędnicy znają przyczynę
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki