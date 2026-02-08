Coraz bliżej utworzenia spójnej rowerowej trasy z Żoliborza przez Śródmieście aż do granicy miasta

Przejścia dla pieszych przez ścieżki rowerowe Źródło: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Zarząd Dróg miejskich ogłosił przetarg na budowę drogi dla rowerów na odcinku od placu Wilsona do wiaduktów w rejonie Dworca Gdańskiego. Nowy fragment będzie miał ponad kilometr i scali ze sobą ślepe odcinki infrastruktury rowerowej na obu jego końcach. Droga rowerowa będzie biegła po zachodniej stronie ulicy, powstaną jednak łączniki na drugą stronę ulicy oraz komplet przejazdów rowerowych na Placu Wilsona.

Od północy trasa połączy się z drogami rowerowymi na ulicach Krasińskiego i Słowackiego oraz pasami rowerowymi istniejącymi na dalszym odcinku ulicy Mickiewicza. Od północy będzie dołączona do obu dróg rowerowych na wiadukcie nad torami, które obecnie urywają się na wysokości skrzyżowania z ulicą gen. Zajączka.

Ścieżka będzie elementem międzydzielnicowej trasy północ-południe prowadzącej przez ścisłe centrum. - To będzie droga rowerowa o dużym znaczeniu lokalnym oraz z ogromnym potencjałem w skali całego miasta. Jesteśmy coraz bliżej utworzenia spójnej rowerowej trasy N-S prowadzącej z Żoliborza przez Śródmieście, Mokotów i Ursynów aż do granicy miasta i z kontynuacją w Piasecznie. Łącznie to 25 kilometrów. Dotychczas prace koncentrowały się w Śródmieściu. Cieszę się, że ten etap skupiony jest na potrzebach Żoliborzan – powiedział, cytowany w komunikacie przez Zarząd Dróg Miejskich radny Piotr Wertenstein-Żuławski, przewodniczący Komisji Infrastruktury i Inwestycji.

Będzie ścieżka rowerowa w ulicy Mickiewicza

Połączy się z Andersa

Zarząd Dróg Miejskich przypomniał, że pod koniec zeszłego roku zakończyła się budowa I etapu drogi rowerowej na ulicy Andersa. To nieco ponad kilometr nowej infrastruktury, czyli podobny zakres jak planowany na ulicy Mickiewicza. Od północy łączy się on ze wspomnianym już wiaduktem nad torami, a od południa obecnie kończy się u zbiegu z ulicą Nowolipki.

"Zgodnie z zapowiedziami pracujemy równolegle nad wydłużeniem tej trasy w obu kierunkach. To niezbędne do uwolnienia jej pełnego potencjału" - zaznaczyli drogowcy.

Przekazali, że trwa też projektowanie II etapu dla ulicy Andersa (Nowolipki – Plac Bankowy), rozbudowywane są drogi rowerowe na ulicy Marszałkowskiej oraz projektowany jest ostatni brakujący odcinek na ulicy Puławskiej (Dolna – Goworka).

Półtora roku prac

Droga dla rowerów wzdłuż ulicy Mickiewicza będzie realizowana w trybie "zaprojektuj i wybuduj", choć tutaj - jak zauważyli drogowcy - właściwsze jest stwierdzenie "doprojektuj". Jak wyjaśnili, w przypadku ulicy Mickiewicza zatwierdzony jest już projekt organizacji ruchu.

Zadaniem wybranego wykonawcy będzie przygotowanie szczegółowych projektów branżowych, a następnie realizowanie inwestycji w terenie. Na wszystkie sprawy formalne oraz roboty budowlane wybrany wykonawca będzie miał łącznie 570 dni, czyli około półtora roku, licząc od podpisania umowy. Na oferty w przetargu Zarząd Dróg Miejskich czeka do 9 marca.

Jak przypomnieli drogowcy, to nie pierwszy projekt w modelu "zaprojektuj i wybuduj". Ich zdaniem pozwala on na sprawne działanie i oszczędza czas. "Kluczowy dokument określający kształt ulicy po przebudowie jest przygotowywany siłami własnymi biur i jednostek miejskich. Duży zewnętrzny zespół inżynierów dostaje go jedynie do dopracowania pod kątem potencjalnie najbardziej czasochłonnych formalności. Następnie ta sama firma odpowiada też za budowę, nie ma potrzeby ogłoszenia w tym celu kolejnego przetargu" - zaznaczyli.

"Znika jedna z największych barier komunikacyjnych"

Jak będzie wyglądała przyszła droga dla rowerów? Zostanie w całości odseparowana od jezdni. Prace będą powiązane z remontami chodników i przystanków komunikacji miejskiej oraz budową nowych zatok parkingowych. Przybędzie również zieleni. Projekt trasy rowerowej został również skoordynowany z niedawnymi rozpłytowaniami i nasadzeniami nowych drzew, które zazieleniły w poprzednich latach Plac Wilsona.

- Dzięki tej inwestycji znika jedna z największych barier komunikacyjnych w naszej dzielnicy. To ważne, by rowerzyści zyskali swoją bezpieczną przestrzeń, bo dzięki temu także spacerowanie po naszych chodnikach stanie się dla wszystkich znacznie bardziej komfortowe - uzupełniła cytowana przez drogowców Renata Kozłowska, burmistrz Żoliborza.

Opracowała Magdalena Gruszczyńska