Żoliborz

Auto rosyjskiej ambasady dachowało na Wisłostradzie. Jedna osoba ranna

Dachowanie na Wisłostradzie
Nowe oznakowanie na Wisłostradzie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na żoliborskim odcinku Wisłostrady doszło do dachowania auta, należącego do Ambasady Federacji Rosyjskiej. Pojazd przebił bariery energochłonne i zderzył się z innym samochodem. Jedna osoba została ranna.

Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie w sobotę chwilę po godzinie 19. Do zderzenia doszło na ulicy Wybrzeże Gdyńskie w rejonie wiaduktu nad ulicą Krasińskiego. Uczestniczył w nim pojazd z dyplomatycznymi tablicami rejestracyjnymi, poruszający się jezdnią w kierunku centrum.

- Kierujący samochodem osobowym pracownik techniczny Ambasady Federacji Rosyjskiej, który nie posiada immunitetu, z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w bariery oddzielające jezdnie, a następnie dachował i uderzył w bmw - opisuje aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Dodaje, że oderwane elementy barier uszkodziły dwa auta - mazdę i vovlo - jadące w kierunku Łomianek.

Dachowanie na Wisłostradzie
Dachowanie na Wisłostradzie
Dachowanie na Wisłostradzie
Źródło: Jednostka Gaśniczo-Ratownicza Akademii Pożarniczej
Dachowanie na Wisłostradzie
Dachowanie na Wisłostradzie
Źródło: Jednostka Gaśniczo-Ratownicza Akademii Pożarniczej
Dachowanie na Wisłostradzie
Dachowanie na Wisłostradzie
Źródło: Jednostka Gaśniczo-Ratownicza Akademii Pożarniczej

Pasażerka trafiła do szpitala

- Pasażerka z pojazdu dyplomatycznego została przewieziona do szpitala z urazem głowy w stanie niezagrażającym życiu i zdrowiu. Pozostałym uczestnikom zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy na miejscu, ale nie wymagali hospitalizacji - podkreśla asp. Sobótka.

Na miejscu pracowali policjanci, ratownicy medyczni i strażacy. W trakcie ich czynności ruch na obu jezdniach Wisłostrady był wstrzymany.

- Policjanci zakwalifikowali to zdarzenie jako kolizja. Sprawca został ukarany mandatem karnym. Wszyscy byli trzeźwi, posiadali uprawnienia do kierowania pojazdów - informuje asp. Sobótka.

pc

Dachowanie busa na trasie S7 pod Grójcem
Bus w rowie, 11 osób w szpitalu
Okolice
Kierująca próbowała uniknąć zderzenia z sarną
Uwaga na dzikie zwierzęta
Okolice
Wypadek w miejscowości Żebry Idziki
Zderzenie auta z ciągnikiem, w szpitalu zmarła sześcioletnia dziewczynka
Okolice

Autorka/Autor: kk/b

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Jednostka Gaśniczo-Ratownicza Akademii Pożarniczej

Wypadki i kolizje w WarszawiePolicja
