Nowe oznakowanie na Wisłostradzie

Służby otrzymały zgłoszenie w tej sprawie w sobotę chwilę po godzinie 19. Do zderzenia doszło na ulicy Wybrzeże Gdyńskie w rejonie wiaduktu nad ulicą Krasińskiego. Uczestniczył w nim pojazd z dyplomatycznymi tablicami rejestracyjnymi, poruszający się jezdnią w kierunku centrum.

- Kierujący samochodem osobowym pracownik techniczny Ambasady Federacji Rosyjskiej, który nie posiada immunitetu, z niewyjaśnionych przyczyn uderzył w bariery oddzielające jezdnie, a następnie dachował i uderzył w bmw - opisuje aspirant Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji.

Dodaje, że oderwane elementy barier uszkodziły dwa auta - mazdę i vovlo - jadące w kierunku Łomianek.

Dachowanie na Wisłostradzie

Pasażerka trafiła do szpitala

- Pasażerka z pojazdu dyplomatycznego została przewieziona do szpitala z urazem głowy w stanie niezagrażającym życiu i zdrowiu. Pozostałym uczestnikom zespół ratownictwa medycznego udzielił pomocy na miejscu, ale nie wymagali hospitalizacji - podkreśla asp. Sobótka.

Na miejscu pracowali policjanci, ratownicy medyczni i strażacy. W trakcie ich czynności ruch na obu jezdniach Wisłostrady był wstrzymany.

- Policjanci zakwalifikowali to zdarzenie jako kolizja. Sprawca został ukarany mandatem karnym. Wszyscy byli trzeźwi, posiadali uprawnienia do kierowania pojazdów - informuje asp. Sobótka.

