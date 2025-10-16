Logo TVN Warszawa
Warszawa
Żoliborz

Przebił bariery i spadł na nasyp wiaduktu

Trasa S8
Auto przebiło bariery i spadło z wiaduktu na trasie S8
Źródło: tvnwarszawa.pl
W nocy ze środy na czwartek doszło do poważnego zdarzenia drogowego na skrzyżowaniu ulicy Powązkowskiej z trasą S8 w Warszawie. Kierowca auta przebił bariery i spadł na nasyp wiaduktu.

- O godzinie 23.42 do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie o pojeździe, który przebił bariery ochronne, a następnie spadł na nasyp wiaduktu - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl asp. Łukasz Wujek z warszawskiej straży pożarnej.

Samochód osobowy marki Audi Q3 zatrzymał się dopiero przy samej trasie S8 oparty o kratownice. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Cztery zastępy straży

Na miejscu działania prowadziły cztery zastępy PSP, w tym Grupa Operacyjna Miasta. - Nasze działania polegały na podniesieniu i przeniesieniu auta na trasę w celu jego odholowania - dodaje strażak.

Do akcji zadysponowano również specjalistyczny pojazd "Rotator" z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10, który był niezbędny do podniesienia i usunięcia uszkodzonego pojazdu z trudnodostępnego miejsca.

Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane.

Spadł na nasyp
Zdarzenie na trasie S8
Zdarzenie na trasie S8
Źródło: tvnwarszawa.pl
Zdarzenie na trasie S8
Zdarzenie na trasie S8
Źródło: tvnwarszawa.pl
Zdarzenie na trasie S8
Zdarzenie na trasie S8
Źródło: tvnwarszawa.pl
Zdarzenie na trasie S8
Zdarzenie na trasie S8
Źródło: tvnwarszawa.pl
Był pijany, wjechał w drzewo. Pasażer zginął, kierowca oskarżony

Był pijany, wjechał w drzewo. Pasażer zginął, kierowca oskarżony

Okolice
Wypadek na peronie. Nastolatek ranny

Wypadek na peronie. Nastolatek ranny

Praga Północ
Autorka/Autor: ag/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

WypadekStraż pożarna
