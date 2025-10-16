Przebił bariery i spadł na nasyp wiaduktu

Auto przebiło bariery i spadło z wiaduktu na trasie S8 Źródło: tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

- O godzinie 23.42 do dyżurnego wpłynęło zgłoszenie o pojeździe, który przebił bariery ochronne, a następnie spadł na nasyp wiaduktu - mówi w rozmowie z tvnwarszawa.pl asp. Łukasz Wujek z warszawskiej straży pożarnej.

Samochód osobowy marki Audi Q3 zatrzymał się dopiero przy samej trasie S8 oparty o kratownice. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

Cztery zastępy straży

Na miejscu działania prowadziły cztery zastępy PSP, w tym Grupa Operacyjna Miasta. - Nasze działania polegały na podniesieniu i przeniesieniu auta na trasę w celu jego odholowania - dodaje strażak.

Do akcji zadysponowano również specjalistyczny pojazd "Rotator" z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 10, który był niezbędny do podniesienia i usunięcia uszkodzonego pojazdu z trudnodostępnego miejsca.

Przyczyny zdarzenia nie są jeszcze znane.

Spadł na nasyp Zdarzenie na trasie S8 Źródło: tvnwarszawa.pl Zdarzenie na trasie S8 Źródło: tvnwarszawa.pl Zdarzenie na trasie S8 Źródło: tvnwarszawa.pl Zdarzenie na trasie S8 Źródło: tvnwarszawa.pl

🕛 Około północy 15 października br. doszło do poważnego zdarzenia drogowego 🚗💥 na skrzyżowaniu ulicy Powązkowskiej z... Posted by Komenda Miejska PSP m.st. Warszawy on Wednesday, October 15, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD