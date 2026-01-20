Logo TVN Warszawa
Żoliborz

Pobił kierownika sklepu, dzień wcześniej wyszedł z więzienia

40-latek dzień przed atakiem na kierownika sklepu opuścił więzienie
Rośnie liczba kradzieży. Edyta Kochlewska o stratach sklepów
Ukradł towar ze sklepu i ukrył w śniegu przed budynkiem. Kierownik placówki chciał załatwić sprawę polubownie, ale mężczyzna go zaatakował. 40-latek został zatrzymany. Okazało się, że dzień wcześniej opuścił więzienie.

Policjanci z Żoliborza zostali wezwani na interwencję przy ulicy Powązkowskiej, gdzie doszło do pobicia kierownika sklepu.

"Około godziny 11 pracownik monitoringu zauważył mężczyznę, który chował towar do kieszeni oraz rękawów, po czym opuścił sklep bez płacenia. Skradziony towar sprawca ukrył w śniegu w pobliżu sklepu. O zdarzeniu został powiadomiony kierownik sklepu, który próbował polubownie wyjaśnić sprawę z mężczyzną. W trakcie rozmowy 40-latek kilkakrotnie uderzył kierownika w głowę" - podała podinsp. Elwira Kozłowska z żoliborskiej policji.

40-latek dzień przed atakiem na kierownika sklepu opuścił więzienie
40-latek dzień przed atakiem na kierownika sklepu opuścił więzienie
Źródło: KSP

Odpowie w warunkach recydywy

Policjanci zatrzymali agresywnego mężczyznę. Badanie trzeźwości wykazało, że miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Dzień wcześniej opuścił on zakład karny.

"W wyniku zdarzenia kierownik sklepu doznał złamania nosa, co spowodowało naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej siedmiu dni. 40-latek usłyszał zarzut spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Czynu dopuścił się w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za przestępstwo umyślne podobne, dlatego odpowie w warunkach recydywy. Grozi mu kara do 7,5 roku pozbawienia wolności" - dodaje podinsp. Elwira Kozłowska.

Czynności w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.

Szopka betlejemska okradziona
Osioł nie powstrzymał intruza. Z szopki skradziono skarbonki
Okolice
Mężczyzna miał ukraść alkohol i zaatakować ochroniarza sklepu (zdj. ilustracyjne)
Ukradł alkohol, gazem zaatakował ochroniarza
Bemowo
41-latka została zatrzymana
Po sprzątaniu zniknęła spora kwota gotówki i złote monety
Mokotów
pc

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KSP

Przestępczość w WarszawiePrzestępstwaPolicja
