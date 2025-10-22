Logo TVN Warszawa
Warszawa
Żoliborz

Ostatnie pożegnanie prof. Adama Strzembosza. Spocznie na Starych Powązkach

Adam Strzembosz
Zmarł profesor Adam Strzembosz
Źródło: TVN24
Prawnik, opozycjonista z czasów PRL-u, sędzia i obrońca praworządności prof. Adam Strzembosz spocznie w środę na Starych Powązkach w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się mszą św. w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie.

Mszę pogrzebową, która od godz. 12.30 będzie celebrowana w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej w Warszawie, poprzedzi o godz. 12 różaniec w intencji zmarłego. O godzinie 14.30 zaplanowano odprowadzenie do grobu rodzinnego na Starych Powązkach.

Zgodnie z wolą rodziny pogrzeb ma mieć charakter prywatny, a nie urzędowy. Rodzina zachęca, by zamiast kupowania kwiatów wesprzeć Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny prowadzony w Otwocku przez Fundację Rodzin Adopcyjnych. Po mszy świętej wolontariusze będą zbierać do puszek datki na ten cel.

Wybitny prawnik, wiceminister, prezes Sądu Najwyższego

Prof. Adam Strzembosz urodził się 11 września 1930 r. w Warszawie. Po maturze w 1949 r. studiował prawo na UJ i UW, a w 1953 r. uzyskał magisterium z prawa międzynarodowego. Od 1963 r. związał się z nauką – pracował w Zakładzie Kryminologii PAN, gdzie obronił doktorat w 1969 r. Habilitację uzyskał w 1979 r. i specjalizował się w kryminologii i przestępczości nieletnich. Równolegle rozwijał karierę sędziowską: odbył aplikację sądową, był asesorem i sędzią, a w latach 1968–1981 pracował w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie.

Po 1980 r. aktywnie zaangażował się w działalność Solidarności, pełniąc funkcje w strukturach związku. Po wprowadzeniu stanu wojennego został pozbawiony stanowisk i był represjonowany. Podjął pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, obejmując kierownictwo Katedry Prawa Karnego, a w 1986 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego. Prowadził zajęcia z prawa karnego, postępowania w sprawach nieletnich i prawa rodzinnego, uczestniczył w debatach nad reformą prawa karnego.

Od grudnia 1988 r. uczestniczył w pracach Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i współprzewodniczył podzespołowi ds. prawa i sądów przy Okrągłym Stole. Po 1989 r. został wiceministrem sprawiedliwości, a w 1990 r. sędzią Sądu Najwyższego oraz pierwszym prezesem tego sądu i z urzędu przewodniczącym Trybunału Stanu. Od 24 marca 1994 do 24 marca 1998 r. przewodniczył Krajowej Rady Sądownictwa. Wspierał reformę wymiaru sprawiedliwości, dążył do odbudowy autorytetu sądów i postulował samooczyszczenie środowiska sędziowskiego po okresie PRL.

Po przejściu w stan spoczynku w 1998 r. powrócił do pracy naukowej na KUL, w 2000 r. został profesorem zwyczajnym i aktywnie działał w życiu publicznym. Opublikował liczne książki i był odznaczany najwyższymi orderami, w tym Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski i Orderem Orła Białego. W ostatnich latach angażował się w obronę niezależności sądów, ostrzegając przed odchodzeniem od zasad państwa prawa i powrotem do autorytarnego modelu władzy.

Prof. Adam Strzembosz zmarł 10 października w wieku 95 lat. 

TVN24

Autorka/Autor: ag

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Łukasz Gągulski/PAP

