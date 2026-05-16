Żoliborz

Pijana spowodowała kolizję, chciała przechytrzyć policjantów

Mężczyzna wydmuchał ponad 1,6 promila (zdjęcie ilustracyjne)
Plaga pijanych kierowców. Nie odstrasza ich nawet groźba konfiskaty samochodu
Źródło wideo: Grzegorz Jarecki/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP
Na żoliborskim odcinki Wisłostrady doszło do kolizji samochodu z elementem infrastruktury drogowej. Autem kierowała 25-latka. Przed przyjazdem policji przesiadła się na miejsce pasażera. Kobieta była pijana.

Oficer dyżurny komisariatu na Żoliborzu otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na Wisłostradzie. "Z przekazanych informacji wynikało, że kierująca samochodem uderzyła w element infrastruktury drogowej. Świadek, który widział moment kolizji, poinformował również, że po zatrzymaniu pojazdu kobieta przesiadła się na miejsce pasażera" - przekazała podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

W trakcie rozmowy z policjantami, 25-latka przekonywała, że nie kierowała pojazdem. Funkcjonariusze nie dali wiary jej wyjaśnieniom, a podjęte czynności, w tym zeznania świadka, pozwoliły na odtworzenie rzeczywistego przebiegu zdarzenia. "Kobietę na miejscu poddano badaniu na zawartość alkoholu. Badanie wykazało, że miała w organizmie prawie dwa promile alkoholu" - wskazała podinsp. Kozłowska.

Kobieta usłyszała zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Grożą jej za to trzy lata więzienia.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
