Żoliborz Pijana spowodowała kolizję, chciała przechytrzyć policjantów Oprac. Dariusz Gałązka |

Oficer dyżurny komisariatu na Żoliborzu otrzymał zgłoszenie o zdarzeniu drogowym na Wisłostradzie. "Z przekazanych informacji wynikało, że kierująca samochodem uderzyła w element infrastruktury drogowej. Świadek, który widział moment kolizji, poinformował również, że po zatrzymaniu pojazdu kobieta przesiadła się na miejsce pasażera" - przekazała podinspektor Elwira Kozłowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa V.

W trakcie rozmowy z policjantami, 25-latka przekonywała, że nie kierowała pojazdem. Funkcjonariusze nie dali wiary jej wyjaśnieniom, a podjęte czynności, w tym zeznania świadka, pozwoliły na odtworzenie rzeczywistego przebiegu zdarzenia. "Kobietę na miejscu poddano badaniu na zawartość alkoholu. Badanie wykazało, że miała w organizmie prawie dwa promile alkoholu" - wskazała podinsp. Kozłowska.

Kobieta usłyszała zarzut kierowania samochodem w stanie nietrzeźwości. Grożą jej za to trzy lata więzienia.