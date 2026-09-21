Żoliborz Rozmawiała z "lekarzem Orłowskim", wtrącił się "syn", mówiąc: mamusiu, ratuj Agatkę

Uwaga na oszustwa internetowe Źródło wideo: cert.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Na telefon stacjonarny 92-latki zadzwoniła kobieta podająca się za jej synową. Poinformowała, że przebywa w szpitalu na Woli, jest ciężko chora i oddała telefon mężczyźnie, który przedstawił się jako "lekarz Orłowski". Ten powiedział, że synowa choruje na sepsę i potrzebne są pieniądze na jej leczenie. Zaczął dopytywać seniorkę, co ma w domu. Powiedziała, że ma 1,6 tysiąca złotych oraz 200 dolarów amerykańskich. W rozmowie podała również, jaką złotą biżuterię posiada.

Do rozmowy włączył się wtedy kolejny mężczyzna, podający się za syna seniorki. "Mamusiu, ratuj Agatkę" - powiedział zapłakanym głosem.

Pieniądze przekazała i czekała na karetkę

W ten sposób oszuści wzmocnili u pokrzywdzonej przekonanie, że życie jej synowej jest zagrożone.

"Rzekomy lekarz polecił, że ma przygotować pieniądze oraz biżuterię. Poinformował ją, że po odbiór przyjdzie pracownik apteki. Jednocześnie nakazał, aby z nim nie rozmawiała, ponieważ mogłoby dojść do zakażenia. Miała jedynie przekazać przygotowane rzeczy przez uchylone drzwi" - informuje w komunikacie podinsp. Elwira Kozłowska z żoliborskiej policji. "Po pewnym czasie przed mieszkaniem seniorki pojawiła się kobieta, która miała na twarzy maseczkę i podała się za pracownicę apteki. 92-latka, zgodnie z instrukcjami, przekazała torbę z pieniędzmi i biżuterię. Rzekomy lekarz powiedział jej jeszcze, że wyśle do niej karetkę, by sprawdzić jej stan zdrowia, ponieważ wie, że jest zdenerwowana całą sytuacją" - dodaje.

Około godziny 22, gdy nikt się nie pojawił, 92-latka zorientowała się, że została oszukana. Straciła 1 ,6 tysiąca złotych, 200 dolarów amerykańskich oraz złotą biżuterię - pierścionki, bransoletkę i łańcuszki.

Oszustów szuka policja.

Policjanci apelują

Nie przekazuj pieniędzy ani biżuterii osobom, które kontaktują się telefonicznie i przedstawiają historię o nagłej chorobie lub wypadku bliskiej osoby.

Nie ufaj osobie tylko dlatego, że przedstawia się jako lekarz, policjant, pracownik apteki czy innej instytucji. Samo podanie imienia, nazwiska lub stanowiska nie potwierdza tożsamości rozmówcy. Zawsze należy zweryfikować informację.

W przypadku telefonu od rzekomego członka rodziny przerwij rozmowę i samodzielnie skontaktuj się z bliską osobą, korzystając ze znanego numeru telefonu.

Nie podawaj przez telefon informacji o tym, ile pieniędzy, biżuterii czy innych wartościowych przedmiotów znajduje się w naszym domu.

Nie przekazuj gotówki ani kosztowności nieznajomym. Żadna prawdziwa procedura medyczna nie wymaga przekazywania pieniędzy lub biżuterii przypadkowej osobie przychodzącej do mieszkania.

Nie działaj pod presją czasu. Oszuści celowo wywołują poczucie zagrożenia i pośpiechu, aby uniemożliwić spokojne sprawdzenie informacji.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, zakończ rozmowę i skontaktuj się z policją.

W przypadku podejrzenia oszustwa należy niezwłocznie zadzwonić pod numer alarmowy 112.

Rozmawiaj o takich zagrożeniach z seniorami. Krótka rozmowa z bliską osobą i ustalenie prostych zasad postępowania może uchronić przed utratą oszczędności i cennych przedmiotów.

Pamiętaj - prawdziwy lekarz nie będzie telefonicznie żądał od seniora pieniędzy czy biżuterii na leczenie członka rodziny. Jeżeli ktoś próbuje wywołać w nas strach i nakłonić do natychmiastowego przekazania pieniędzy, powinna zapalić się czerwona lampka.

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