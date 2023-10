13-latka wpadła w policyjną zasadzkę. Przyszła odebrać pieniądze od oszukanego mężczyzny

Do zatrzymania 13-latki doszło przy ulicy Broniewskiego. To tam żoliborscy policjanci zorganizowali zasadzkę, w którą wpadła kompletnie zaskoczona nastolatka. Zanim jednak do tego doszło, nieustalona jeszcze osoba zadzwoniła do 94-letniego pokrzywdzonego i podszywając się pod funkcjonariusza policji, pod pretekstem akcji wymierzonej w przestępców, nakłaniała swoją ofiarę do pójścia do banku i wypłacenia z konta 40 tysięcy złotych.