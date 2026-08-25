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Nocne prace na Moście Grota-Roweckiego. Utrudnienia

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Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Prace drogowe na trasie S8
Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: GDDKiA
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W związku z remontem nawierzchni na trasie S8 w kierunku Białegostoku, w ciągu najbliższych nocy należy spodziewać się utrudnień na wysokości Mostu Grota-Roweckiego. Nie będzie można wjechać na most od strony Wisłostrady.

Nocne prace na nawierzchni jezdni na Moście Grota-Roweckiego w ciągu trasy S8 rozpoczęły się w poniedziałek i będą kontynuowane do czwartku.

Utrudnienia na moście

To wymaga zmian w organizacji ruchu, które obowiązują w godzinach nocnych.

"Jadąc S8 od strony Al. Armii Krajowej w kierunku Białegostoku, na węźle Wisłostrada nie będzie można zjechać z ciągu głównego na jezdnię równoległą oraz wjechać z obu stron Wisłostrady na most w kierunku Białegostoku. Kierowcy muszą szczególnie zwracać uwagę na oznakowanie informujące o zmianach w organizacji ruchu i dodatkowych pracach prowadzonych w ciągu dnia" - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. .

Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Źródło zdjęcia: GDDKiA

Drogowcy ostrzegają, że brak połączenia jezdni równoległej z trasą główną będzie miał wpływ na funkcjonowanie komunikacji miejskiej.

GDDKiA zastrzega jednocześnie, że "dotrzymanie harmonogramu jest zależne m.in. od sprzyjających warunków atmosferycznych".

O kolejnych etapach robót, które obejmą pozostałą część trasy pomiędzy węzłami Powązkowska i Łabiszyńska, drogowcy mają informować na bieżąco.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
GDDKiARemonty i utrudnienia w Warszawie
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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