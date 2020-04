Szkoła pożarnicza: ponad 300 osób w kwarantannie, część rozwieziono do ośrodków w Polsce

We wtorek po południu pod SGSP podjechały autokary PSP. Wsiedli do nich podchorążowie, u których wynik testu na koronawirusa był negatywny. Jak poinformował nas rzecznik komendanta głównego PSP Krzysztof Batorski, ostatnie autokary miały zabrać podchorążych w środę rano. Zaznaczył też, że decyzja KG PSP Andrzeja Bartkowiaka o ich przewiezieniu podyktowana była względami bezpieczeństwa i ich komfortem.

Ponad 300 osób w kwarantannie

Początkowo zdecydowano, że do ośrodków trafi około 300 podchorążych, a na terenie szkoły zostanie jedynie ich garstka. Ostatecznie wyjechało 176 osób. Pojechali między innymi do ośrodka szkolenia w Pionkach, szkoły w Bydgoszczy lub do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie. - Szkoła jest w stanie zapewnić odpowiednią liczbę pokojów w dobrym standardzie dla większej liczby podchorążych w kwarantannie. Lepiej więc było zostawić na miejscu tyle osób, ile to możliwe. 176 wyjechało, a 127 zostało w szkole - wyjaśnił w rozmowie z tvnwarszawa.pl Batorski.