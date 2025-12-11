Basen zamknięto 23 lata temu, radni chcą, by znów działał

Basen przy gen. Zajączka 7 na Żoliborzu zostanie przebudowany Źródło: tvnwarszawa.pl

Koncepcja zakłada rozbudowę budynku oraz wydłużenie niecki basenu, dzięki czemu stanie się on pełnowymiarowym basenem sportowym. Ta zmiana umożliwi rozgrywanie na nim zawodów sportowych w randze międzyszkolnej.

Wybrany przez radnych wariant przewiduje przebudowę i rozbudowę hali basenowej oraz łącznika. A także przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego na parterze i piętrze oraz modernizację części technicznej w podbaseniu.

Basen o wymiarach 25 m x 10 m z czterema torami pływackimi będzie wykorzystywany nie tylko przez uczniów szkoły i lokalne kluby pływackie, ale także przez mieszkańców.

Przewidywany koszt realizacji inwestycji w tym wariancie szacowany jest wstępnie na 22,2 mln zł, ale całkowity znany będzie po ukończeniu pełnej dokumentacji projektowej.

Elewacja szara, wnętrze beżowe

Elewacja szara, wnętrze beżowe

Projektant zaproponował, by elewacja była szara z grafitową stolarką okienną. Natomiast wnętrze utrzymane ma być w ciepłej, beżowej kolorystyce. Ściany oraz posadzka zostaną wykończone płytami drewnopodobnymi, a sufit – akustycznym, wyspowym sufitem podwieszanym z wełny drzewnej w kolorze jasnego drewna.

- Główną wartością wybranego przez radnych wariantu modernizacji pływalni będzie możliwość skorzystania z nowego basenu przez wszystkich mieszkańców. Niebawem Żoliborz zyska kolejny obiekt sportowy, który odciąży już istniejącą infrastrukturę sportową z ulicy Potockiej. Projektowany budynek będzie nowoczesny, funkcjonalny i estetyczny - podsumował przewodniczący żoliborskiej rady Wiktor Jasionowski.

W budżecie m.st. Warszawy zabezpieczono na ten cel 14 mln zł, z czego 500 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

- Wybrany wariant wymaga jednak pozyskania dodatkowych funduszy. Wierzę, że przy wsparciu radnych uda nam się zdobyć brakujące środki i zrealizować tę inwestycję w założonym terminie - zaznaczyła burmistrz Żoliborza Renata Kozłowska.

Budowa kompleksu sportowego przy ul. gen. Zajączka 7 rozpoczęła się w 1965 roku, a zakończyła w 1971 r. W 2002 roku pływalnia została wyłączona z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. W 2023 roku na zlecenie żoliborskich urzędników została przeprowadzona ekspertyza techniczna z której wynika, że obiekt trzeba zbudować od nowa.