Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Żoliborz

Basen zamknięto 23 lata temu, radni chcą, by znów działał

Jest koncepcja przebudowy opuszczonego basenu
Basen przy gen. Zajączka 7 na Żoliborzu zostanie przebudowany
Źródło: tvnwarszawa.pl
Niszczejący budynek basenu Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych na Żoliborzu zostanie przebudowany. To decyzja radnych którzy wybrali koncepcję jego przebudowy.

Koncepcja zakłada rozbudowę budynku oraz wydłużenie niecki basenu, dzięki czemu stanie się on pełnowymiarowym basenem sportowym. Ta zmiana umożliwi rozgrywanie na nim zawodów sportowych w randze międzyszkolnej.

Wybrany przez radnych wariant przewiduje przebudowę i rozbudowę hali basenowej oraz łącznika. A także przebudowę zaplecza szatniowo-sanitarnego na parterze i piętrze oraz modernizację części technicznej w podbaseniu.

Basen o wymiarach 25 m x 10 m z czterema torami pływackimi będzie wykorzystywany nie tylko przez uczniów szkoły i lokalne kluby pływackie, ale także przez mieszkańców.

Przewidywany koszt realizacji inwestycji w tym wariancie szacowany jest wstępnie na 22,2 mln zł, ale całkowity znany będzie po ukończeniu pełnej dokumentacji projektowej.

Jest koncepcja przebudowy opuszczonego basenu
Jest koncepcja przebudowy opuszczonego basenu
Źródło: tvnwarszawa.pl

Elewacja szara, wnętrze beżowe

Projektant zaproponował, by elewacja była szara z grafitową stolarką okienną. Natomiast wnętrze utrzymane ma być w ciepłej, beżowej kolorystyce. Ściany oraz posadzka zostaną wykończone płytami drewnopodobnymi, a sufit – akustycznym, wyspowym sufitem podwieszanym z wełny drzewnej w kolorze jasnego drewna.

- Główną wartością wybranego przez radnych wariantu modernizacji pływalni będzie możliwość skorzystania z nowego basenu przez wszystkich mieszkańców. Niebawem Żoliborz zyska kolejny obiekt sportowy, który odciąży już istniejącą infrastrukturę sportową z ulicy Potockiej. Projektowany budynek będzie nowoczesny, funkcjonalny i estetyczny - podsumował przewodniczący żoliborskiej rady Wiktor Jasionowski.

W budżecie m.st. Warszawy zabezpieczono na ten cel 14 mln zł, z czego 500 tys. zł na opracowanie dokumentacji projektowej.

- Wybrany wariant wymaga jednak pozyskania dodatkowych funduszy. Wierzę, że przy wsparciu radnych uda nam się zdobyć brakujące środki i zrealizować tę inwestycję w założonym terminie - zaznaczyła burmistrz Żoliborza Renata Kozłowska.

Budowa kompleksu sportowego przy ul. gen. Zajączka 7 rozpoczęła się w 1965 roku, a zakończyła w 1971 r. W 2002 roku pływalnia została wyłączona z użytkowania ze względu na zły stan techniczny. W 2023 roku na zlecenie żoliborskich urzędników została przeprowadzona ekspertyza techniczna z której wynika, że obiekt trzeba zbudować od nowa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chcą pilnej likwidacji "żoliborskiej zawalidrogi". Od 20 lat jest nielegalna

Chcą pilnej likwidacji "żoliborskiej zawalidrogi". Od 20 lat jest nielegalna

Wraca temat kontrowersyjnego mostu. Dwie dzielnice i dwa punkty widzenia

Wraca temat kontrowersyjnego mostu. Dwie dzielnice i dwa punkty widzenia

Autorka/Autor: red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Udostępnij:
TAGI:
Inwestycje w WarszawieRadni
Czytaj także:
Policjanci zatrzymali 18-latka podejrzanego o oszustwo
18-latek podawał się za pracownika banku. Kobieta straciła 26 tysięcy złotych
Praga Południe
Nielegalny pawilon przy placu Grunwaldzkim
Chcą pilnej likwidacji "żoliborskiej zawalidrogi". Od 20 lat jest nielegalna
Żoliborz
Kierowca był pijany i miał zakaz prowadzenia pojazdów (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierowca jechał bez świateł. "Liczył, że policjanci go nie zauważą"
Okolice
Na trasie S8 doszło do ataku na kibiców z Hiszpanii
Zablokowali autokary, z lasu wybiegło kilkadziesiąt osób. Hiszpańscy kibice zaatakowani na S8
Okolice
Rusiec
Zabił byłą żonę, wcześniej jej groził. "Wewnętrzne postępowanie" wobec policjantów
Okolice
63 tony tytoniu bez akcyzy
63 tony nielegalnego tytoniu. Dwie osoby zatrzymane
Okolice
W bankomacie pozostały pieniądze, podejrzani mieli je zabrać (zdjęcie ilustracyjne)
Nerwowo kręcił się przy bankomacie, miał sporo gotówki
Bemowo
Policjanci zatrzymali kierującego renault
Trzy promile i pożegnanie nie tylko z prawem jazdy, ale też z autem
Okolice
Sadzenie drzew wzdłuż torowiska na Marszałkowskiej
115 nowych drzew. Rozpoczęło się sadzenie na Marszałkowskiej
Piotr Bakalarski
Interwencja strażaków w Milanówku (zdjęcie ilustracyjne)
Pożar w sklepie z artykułami BHP
Okolice
Zderzenie trzech aut na S8
Auto na boku, korek na S8 miał kilka kilometrów
Białołęka
Policja z zatrzymaną osobą
Seria zgłoszeń jednego dnia, cztery osoby zatrzymane
Mokotów
Świadkowie zabrali kluczyki od pijanego kierowcy
Oferował 10 tysięcy, by go puścił
Okolice
Historyczne tory odkryto na ulicy Grzybowskiej
Podczas remontu odkopali historyczne tory. Zostaną wyeksponowane
Wola
Wschodnia Obwodnica Warszawa - obecnie droga kończy się w miejscowości Zakręt
Dziewięć firm chce zaprojektować wschodnią obwodnicę Warszawy
Okolice
Pasażerka autobusu została pogryziona przez psa (zdjęcie ilustracyjne)
W przedświąteczne weekendy więcej autobusów
Komunikacja
Tramwaj do Wilanowa
Jest zielone torowisko, na zieloną falę jeszcze poczekamy
Piotr Bakalarski
karp karpie shutterstock_2100535291
Ratusz zawiesił komunikat w sprawie karpi. "Przykro nam"
Bartłomiej Plewnia
49-latkowi grozi do pięciu lat więzienia
Miał ponad 40 tysięcy plików z treściami pedofilskimi
Śródmieście
W piwnicy zamiast przetworów ukrywał narkotyki
Sprawdzili piwnicę, to nie były przetwory na zimę
Wola
Kanał doprowadzający wodę do EC siekierki
Co zabiło setki ryb przy elektrociepłowni?
Dariusz Gałązka
Hulajnoga (zdjęcie ilustracyjne)
Miał zakrwawioną twarz, ledwo stał na nogach
Wola
Tunel w Rembertowie - wizualizacja
Zmieniają projekt tunelu, by mogli nim jeździć rowerzyści
Magdalena Gruszczyńska, Piotr Bakalarski
Zbigniew Ziobro
Sąd oddalił dwa wnioski prokuratury w sprawie majątku Zbigniewa Ziobry
Okolice
zm
Ostatnie pożegnanie Beaty Redo-Dobber. "Niepowetowana strata dla kultury"
Kultura
Akcja policji na drodze serwisowej trasy S8
Porzucone auto i akcja pirotechników na drodze serwisowej trasy S8
Okolice
Walizka pod wiaduktem przy Rondzie Starzyńskiego
Walizka pozostawiona pod wiaduktem, sprawdzili ją kontrterroryści
Rusiec
Wcześniej groził byłej żonie, teraz ją zabił. W tle konflikt o podział majątku
Okolice
Pożar samochodu na trasie S61
Na trasie szybkiego ruchu spłonęło auto
Okolice
Miesięcznica katastrofy smoleńskiej - grudzień 2025
Prezesa PiS na miesięcznicy powitały okrzyki protestujących
Śródmieście
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki