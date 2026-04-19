Wola Miała 27 lat, odeszła w dniu wybuchu powstania. Ta tabliczka to jedyny ślad jej istnienia

83. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim Źródło: TVN24

Tabliczka została znaleziona na cmentarzu żydowskim przy ulicy Okopowej, gdzie trwają prace archeologiczne pod nadzorem Komisji Rabinicznej do spraw Cmentarzy. Prace są finansowane przez Fundację Dziedzictwa Kulturowego.

Z informacji zamieszczonych na Facebooku przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Marcina Dawidowicza wynika, że do odkrycia doszło kilka dni temi.

"Archeolodzy odnaleźli tabliczkę nagrobną upamiętniającą Alinę Sztarkman, zmarłą w dniu wybuchu powstania w getcie. Podczas spotkania z przedstawicielami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie ustalono, że tabliczka zostanie poddana konserwacji, a decyzję o miejscu przekazania podejmie Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków" - zapewnił MWKZ.

Archeolodzy odnaleźli tabliczkę nagrobną upamiętniającą Alinę Sztarkman Źródło: MWKZ

Największy cmentarz żydowski w stolicy

Jak czytamy na stronie Fundacji Dziedzictwa Kulturowego, Cmentarz Żydowski w Warszawie przy ulicy Okopowej (przed wojną zwany cmentarzem przy ul. Gęsiej) powstał w 1806 roku z inicjatywy Warszawskiej Gminy Żydowskiej. To największy cmentarz żydowski w stolicy, drugi co do wielkości w Polsce i jeden z największych na świecie. Podczas jego inwentaryzacji zidentyfikowano ponad 80 tysięcy macew.

"Razem z pięcioma innymi cmentarzami wyznaniowymi na warszawskich Powązkach tworzy zabytkowy zespół uznany w 2014 roku za Pomnik Historii. Cmentarz stanowi wyjątkową galerię różnych form rzeźby sepulkralnej. Przede wszystkim jednak jest miejscem pochówku wybitnych duchownych, naukowców, przemysłowców, pisarzy, żołnierzy i działaczy społecznych" - wskazano.

