Zatrzymani za narkotyki. Jeden tłumaczył, że to herbata, inni wyrzucili doniczki przez okno

Jak podała policjantka, w pewnym momencie do mieszkania przyszedł drugi mężczyzna. Widząc, co się dzieje, próbował uciec, ale powstrzymali go funkcjonariusze. "21-latek posiadał przy sobie papierową torbę wewnątrz której znajdowała się zwinięta reklamówka z zawartością suszu roślinnego. Tłumaczył policjantom, że jest to herbata. Obaj mężczyźni w wieku 22 i 21 lat zostali zatrzymani, na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza" - przekazała Sulowska.