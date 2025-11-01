Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

"To niezwykła sprawa, że możemy brać w tym udział i podtrzymywać pamięć"

Kwesta na Starych Powązkach
Kwestowanie na warszawskich Powązkach
Źródło: TVN24
W Dniu Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny odbywa się tradycyjna kwesta, która od ponad połowy wieku zbiera środki na ten sam cel - ratowanie zabytków Starych Powązek. Dotychczas dzięki datkom udało się odnowić około 1400 grobów.

W zbieraniu datków, jak co roku, czynny udział biorą aktorzy, dziennikarze, muzycy, pisarze, prezenterzy telewizyjni, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, członkowie stowarzyszeń oraz młodzież szkolna. Od wielu lat na rzecz Starych Powązek kwestuje m.in. wybitna aktorka Maja Komorowska.

- Jestem tu od zawsze. Myślę, że to jest niezwykła sprawa, że możemy brać w tym udział i podtrzymywać pamięć. To jest najważniejsze - powiedziała.

Jak zaznaczyła, Stare Powązki wspierają datkami już całe pokolenia. - Przychodzą tu osoby, które kiedyś przychodziły ze swoimi dziećmi, teraz przychodzą w wnukami. Witamy się, jak starzy znajomi - podkreśliła Komorowska.

Odnowiono około 1400 grobów

Marcin Święcicki, były prezydent Warszawy, a od 2001 roku przewodniczący Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa, powiedział, że dzięki datkom od osób wspierających coroczną kwestę udało się odnowić około 1400 starych grobów. - Samych prac było około 1700, bo niektóre groby wymagały dwukrotnego, a nawet trzykrotnego reperowania - zaznaczył.

Komitet ma już plany na kolejny rok. - Mamy już 14 wniosków złożonych i całkowicie przygotowanych, ale w zapasie mamy trzydzieści kilka wniosków przygotowanych. W zależności od wyniku kwesty, naszych darczyńców, miasta i ministerstwa kultury, zrobimy może więcej niż 14 - zapowiedział przewodniczący.

Jak zauważył Święcicki, wielu mieszkańców odwiedza Powązki po zmroku, dlatego kwesta potrwa do godziny wieczornych - do 19, a nawet 20.

Od kilkunastu lat w kwestowaniu na Powązkach bierze udział dziennikarz Tomasz Sianecki, współprowadzący program "Szkło Kontaktowe" w TVN24. - Tu jest taki nastrój i wszyscy wiedzą, na co te datki idą. Nie da się ukryć, że troszkę sympatii do naszego programu jest wykazywane. Wyniki mamy nie najgorsze, co roku rosnące - zdradził Sianecki.

Kwesta na Starych Powązkach
Kwesta na Starych Powązkach
Kwesta na Starych Powązkach
Źródło: TVN24
Kwesta na Starych Powązkach
Kwesta na Starych Powązkach
Źródło: TVN24
Kwesta na Starych Powązkach
Kwesta na Starych Powązkach
Źródło: TVN24
Kwesta na Starych Powązkach
Kwesta na Starych Powązkach
Źródło: TVN24
Kwesta na Starych Powązkach
Kwesta na Starych Powązkach
Źródło: TVN24
Kwesta na Starych Powązkach
Kwesta na Starych Powązkach
Źródło: TVN24

Historia Starych Powązek

Jak zauważa Narodowy Instytut Dziedzictwa, kwestowanie na Powązkach to żywa praktyka kulturowa, która od pokoleń stanowi integralną część obchodów święta zmarłych w stolicy. "Ta wieloletnia tradycja została oficjalnie uhonorowana wpisem na krajową listę (niematerialnego dziedzictwa kulturowego - red.), co stanowi uznanie jej wyjątkowej wartości dla polskiego dziedzictwa niematerialnego" - podkreśla NID.

Archiwalne zdjęcie z kwestowania na Powązkach
Archiwalne zdjęcie z kwestowania na Powązkach
Źródło: Narodowy Instytut Dziedzictwa

Cmentarz Powązkowski powstał dzięki Melchiorowi Szymanowskiemu, który w 1750 roku ofiarował 2,4 hektara gruntu z przeznaczeniem na cmentarz katolicki. Pierwszym pochowanym na Powązkach był ksiądz Wincenty Bartłomiej Skrzetuski. Jego pogrzeb odbył się w 1791 roku. Na cmentarzu pochowano wielu wybitnych Polaków, m.in.: Władysława Reymonta, Leopolda Staffa, Marię Dąbrowską, Stanisława Moniuszkę, Henryka Wieniawskiego i Jana Kiepurę.

W 1925 roku wzdłuż południowej ściany katakumb założono Aleję Zasłużonych. Rząd grobów w Alei otworzyło miejsce spoczynku Władysława Reymonta, autora "Chłopów" - laureata Literackiej Nagrody Nobla. Tu znajduje się symboliczny grób Stefana Starzyńskiego, przedwojennego prezydenta Warszawy, bohaterskiego obrońcy stolicy we wrześniu 1939 roku, zamordowanego przez Niemców. Symboliczne groby mają tu również prezydenci Ignacy Mościcki oraz przywódcy Państwa Polskiego Podziemnego. Spoczywają tu również lotnicy Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, artyści, ludzie teatru i filmu, poeci, m.in.: Stefan Jaracz, Józef Węgrzyn, Jadwiga Smosarska, Kalina Jędrusik, Józef Elsner, Stanisław Moniuszko, Bolesław Leśmian.

Kora, Stańko, Czubaszek, Królikowski, Bartoszewski. Nigdzie nie znajdziemy tak wielu wspaniałych postaci
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Kora, Stańko, Czubaszek, Królikowski, Bartoszewski. Nigdzie nie znajdziemy tak wielu wspaniałych postaci

Żoliborz

Po II wojnie światowej wiele pomników Starych Powązek niszczało. Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie, historyk sztuki prof. Stanisław Lorenz próbował zainteresować Ministerstwo Kultury i Sztuki stanem nekropolii. Gdy nie znalazł odzewu, zwrócił się do krytyka muzycznego Jerzego Waldorffa z prośbą o zorganizowanie społecznego komitetu ratującego cmentarz. Po raz pierwszy na Starych Powązkach kwestowano w 1974 roku. Akcja trwa nieprzerwanie od 51 lat.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: dg/ tam

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Wszystkich ŚwiętychNekropolieCmentarze
Czytaj także:
pies bernardyn
Dwa psy wymknęły się z posesji. Jeden z nich pogryzł 11-latkę
Okolice
Zaginiona Olga Łuczyńska
Powiedziała, że jest na wakacjach. Ślad się urwał. Olga zaginęła 26 lat temu
Alicja Glinianowicz
Interwencja straży miejskiej w Wilanowie
Groził pobiciem i podpaleniem mieszkania. Zaatakował strażników miejskich
Wilanów
Policja opublikowała rysopis podejrzewanego
Powalił na ziemię, kopał po całym ciele. Policja szuka sprawcy pobicia kobiety
Okolice
Ruch w rejonie Starych Powązek
Od rana ruch na warszawskich cmentarzach
Bielany
Decyzja w sprawie nocnej prohibicji w Warszawie (zdj. ilustracyjne)
Koniec z nocną sprzedażą alkoholu. Od dziś zakaz w dwóch dzielnicach
Praga Północ
1 i 2 listopada wyjadą autobusy i tramwaje 26 dodatkowych linii
Ponad 1300 autobusów, prawie 300 tramwajów. Tak dojedziesz na cmentarze
Komunikacja
Ogromny stelaż na reklamę
Reklama wielka jak dom. Burmistrz chce rozwiązania umowy
Wola
Elektryczny pustostan
Wezwanie dotyczyło "nieobyczajnych wybryków". Strażników poraziło co innego
Praga Południe
Ciało kobiety znaleziono za granicą (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęli kobietę z szamba, nie przeżyła. Obok było wychłodzone dziecko
Okolice
Policjanci zgubili notatnik służbowy (zdjęcie ilustracyjne)
Naczelnik "po użyciu" w komendzie, wcześniej miał prowadzić auto
Okolice
Czerniakowska stoi
Prace wodociągowców paraliżują Wisłostradę
Postój taksówek pod Dworcem Centralnym
Nowy przetarg na taksówki przed Dworcem Centralnym
Śródmieście
Spór o fragment terenu Skry
Spór o cenną działkę. Padły mocne słowa. "Fortele prawne i działania pozaprawne"
Piotr Bakalarski
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Nie będzie listu żelaznego dla Bartosza G. podejrzanego o zabójstwo 16-letniej Mai
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Ośmiu zatrzymanych, w tym adwokat i 126 zarzutów
Okolice
Samochód wpadł w bariery na S2
Dwa auta w barierkach na trasie S2
Okolice
Mężczyzna trafił do aresztu
Z nożem na sąsiada
Wawer
Ekopatrol zaopiekował się osłabionym żurawiem
Na podwórku wylądował żuraw. "Trząsł się i nie był w stanie odlecieć"
Praga Południe
Ciężarówka wywróciła się na S7 pod Grójcem
Wywrócona ciężarówka na S7
Okolice
Stacja ładowania pojazdów elektrycznych na P+R Nadarzyn
Stworzyli listę kolejkową do publicznej ładowarki elektryków. Urzędnicy reagują
Klaudia Kamieniarz
Śmiertelny wypadek pod Białobrzegami
Wjechał w drzewo, zginął
Okolice
Uszkodzone drzewa przy ulicy Wielickiej
Przeszła burza, połamała drzewa. Jedno raniło pieszego. 49 interwencji
Zdarzenie drogowe z udziałem motocyklisty, Warszawa
Wypadek motocyklisty na Puławskiej
Ursynów
Zarzuty wobec rehabilitanta ze szpitala w Trzebnicy (zdjęcie ilustracyjne)
Obracali zakazanymi substancjami. Wśród zatrzymanych ksiądz i lekarz
TVN24
Strzelał do dzików w Józefowie
Wśród domów jednorodzinnych strzelał do dzików. Jeden nie przeżył
Okolice
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Coraz mniej dzieci w przedszkolach. Jedno z najstarszych zostanie zamknięte
Klaudia Kamieniarz
Policjanci eskortowali rodzącą do szpitala
Migał światłami, w aucie była rodząca kobieta
Bielany
Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty
"Bez rogatek, bez korków, bez czekania". Nowy wiadukt otwarty
Rembertów
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
4,5 kilograma narkotyków w aucie i mieszkaniu. Dwóch aresztowanych
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki