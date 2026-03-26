"Wor w zakonie" zatrzymany w warszawskim hotelu

Działania prowadzone przez policjantów wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego miały na celu zidentyfikowanie oraz wyeliminowanie z Polski osoby powiązanej z międzynarodową przestępczością zorganizowaną.
"'Wor w zakonie' to tytuł nadawany najbardziej wpływowym przestępcom w strukturach mafii z obszaru byłego ZSRR. Choć nie zawsze można im przypisać konkretne przestępstwa popełnione w Polsce, ich obecność jest traktowana przez służby jako potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa" - opisuje nadkom. Marta Sulowska z policji na Woli.
Skazany za zabójstwa
Policjanci ustalili czasowe miejsce pobytu mężczyzny, posiadającego status "wora w zakonie", który ukrywał się w Polsce. 44-latek był osobą o wysokiej pozycji w strukturach postsowieckiej przestępczości zorganizowanej i wcześniej był skazany za poważne przestępstwa, w tym za zabójstwo. Po przeprowadzeniu szczegółowych ustaleń, poszukiwany 44-letni obywatel Ukrainy, wobec którego została wydana decyzja o odmowie pobytu na terytorium państw członkowskich strefy Schengen, został namierzony w jednym z warszawskich hoteli.
Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komendy na Woli. Po wykonaniu z jego udziałem czynności, został przekazany funkcjonariuszom placówki Straży Granicznej w Warszawie.
Autorka/Autor: ec/PKoz
Źródło: KSP
Źródło zdjęcia głównego: KSP