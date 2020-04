Likwidacja gniazda na Woli. Straż miejska: to przestępstwo, jeśli w środku były pisklaki

Jak opisał nadesłany do nas film Reporter24, do zdarzenia doszło na rogu ulic Chmielnej i Żelaznej. Twierdzi, że uchwycił likwidację gniazda, w którym mieszkały ptaki. Sytuację nagrał z daleka - nie widać dokładnie, czy były w nim pisklęta. Robotnicy do gniazda na wysokim drzewie sięgnęli za pomocą dźwigu. W ostatniej minucie widać jednak, jak jeden z mężczyzn strąca je z gałęzi - to spadło z wysokości na ziemię.