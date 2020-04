Odsłaniają i remontują nagrobki na cmentarzu żydowskim

Wolski cmentarz żydowski jest jednym z najważniejszych ośrodków zabytków sztuki sepulkralnej na terenie Warszawy. Został założony w 1806 roku i liczy ponad 200 tysięcy nagrobków, rozmieszczonych na obszarze 33,5 hektara, co czyni go też jednym z największych cmentarzy żydowskich w Europie. Opiekunowie i organizacje pozarządowe próbują od lat poprawić stan nagrobków. Stołeczny konserwator zabytków wyliczył, że w ubiegłym roku rada miasta przyznała na remonty konserwatorskie na cmentarzu 370 tysięcy złotych, "co stanowiło prawie 48 procent kwalifikowanego kosztu prac realizowanych w 2019 roku".