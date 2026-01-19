Powstało nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności

Fundacja Po Drugie pomaga młodzieży w kryzysie bezdomności Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przy ul. Stawki 27 powstało nowe miejsce wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności, prowadzone przez Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa". To bezpieczna przestrzeń, w której będą się oni mogli ogrzać, zadbać o higienę i skorzystać z pralni, a w najbliższym czasie uruchomione zostaną także gabinety lekarskie, zapewniające dostęp do opieki medycznej.

"Ta nowa przestrzeń została stworzona z myślą o osobach w kryzysie bezdomności. Powstała tu świetlica, w której można bezpiecznie przebywać, ogrzać się i skorzystać ze wsparcia prawnika, pracownika socjalnego oraz pomocy terapeutycznej. Wszystko po to, by realnie wspierać proces wychodzenia z kryzysu bezdomności, który często wiąże się także z innymi, trudnymi doświadczeniami życiowymi. Przy ul. Stawki 27 dostępne są również pralnia, magazyn z czystą odzieżą, łazienki, a w niedalekiej przyszłości także gabinety medyczne, w tym stomatologiczny i ginekologiczny. Cieszę się, że do miejskiego systemu wsparcia osób w kryzysie bezdomności dołączyło tak kompleksowe i potrzebne miejsce" – powiedziała cytowana w komunikacie stołecznego ratusza Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Nowy ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności na warszawskiej Woli Źródło: UM Warszawa

Świetlica, gabinety lekarskie...

Budynek przy ul. Stawki 27 po modernizacji i dostosowaniu do potrzeb osób z niepełnosprawnością wraca na pomocową mapę Warszawy. Będzie pełnił ważną rolę w zapewnieniu pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Jego działalność będzie koncentrować się na zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych takich jak: możliwość umycia się, ogrzania, uprania odzieży czy wymiany odzieży oraz na ochronie życia i zdrowia osób najbardziej zagrożonych. Celem tego miejsca będzie realna pomoc i przywracanie poczucia bezpieczeństwa tym, którzy najbardziej jej potrzebują.

"Jestem dziś naprawdę szczęśliwa, bo od prowizorycznych rozwiązań doszliśmy do miejsca, które jest prawdziwym cywilizacyjnym skokiem i daje osobom w kryzysie bezdomności godne warunki leczenia i wsparcia. To ogromna zasługa wszystkich zaangażowanych w pomoc, którym z całego serca dziękuję i życzę, by to miejsce jak najszybciej w pełni zaczęło służyć potrzebującym" - powiedziała Renata Niewitecka, radna Warszawy.

W budynku przy ul. Stawki 27 działać będzie siedem gabinetów konsultacyjnych, w których możliwa jest codzienna zmiana opatrunków oraz bezpłatna pomoc lekarska, w tym dostęp do lekarzy specjalistów, m.in. chirurga, stomatologa, endokrynologa, ginekologa, laryngologa czy psychiatry – a także wsparcie w realizacji recept. Tę część prowadzić będzie organizacja pozarządowa Stowarzyszenie Jesteśmy Nadzieją, realizując zadanie na podstawie umowy dotacyjnej zawartej z miastem.

Nowy ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności na warszawskiej Woli Źródło: UM Warszawa

Zaplanowano także uruchomienie świetlicy – przestrzeni, w której będzie można się ogrzać zimą lub schronić przed upałem, skorzystać z podręcznej biblioteczki, wziąć udział w działaniach z zakresu arteterapii oraz uzyskać porady specjalistów, takich jak psycholog, pracownik socjalny czy terapeuta uzależnień. Za funkcjonowanie tej części odpowiada Warszawskie Centrum Integracji "Integracyjna Warszawa". Miejsce będzie również otwarte dla służb – policji i straży miejskiej – oraz organizacji pozarządowych.

OGLĄDAJ: Tomasz Wasilewski, st. insp. Sławomir Smyk

W budynku znajduje się również punkt sanitarno-higieniczny z kabinami sanitarnymi i przedsionkami, pralnia oraz miejsce wymiany odzieży.

Takie miejsca są niezwykle potrzebne

"Zima i mróz nie odpuszczają, ale miasto również nie ustaje w niesieniu pomocy osobom w kryzysie bezdomności. Jako Straż Miejska możemy wskazać miejsca wsparcia, przewieźć osoby potrzebujące i udzielić im pomocy, a we współpracy ze stowarzyszeniami od kilku lat docieramy bezpośrednio do osób przebywających w terenie. Ratownicy medyczni przyjeżdżają tam, gdzie mogą pomóc na miejscu, ale czasem potrzebna jest wizyta u lekarza, dlatego takie miejsca jak to przy ulicy Stawki 27 są niezwykle potrzebne. Nieustannie apeluję też do wszystkich o uważność w te mroźne dni – jeśli cokolwiek nas zaniepokoi, zawiadamiajmy służby" - powiedział Zbigniew Włodarczyk, komendant Straży Miejskiej w Warszawie.

Nowy ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności na warszawskiej Woli Źródło: UM Warszawa

Więcej informacji o pomocy osobom w kryzysie bezdomności znajduje się na stronie: wsparcie.um.warszawa.pl/kryzys-bezdomnosci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD