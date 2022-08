Tłumaczył, że konopie wyrosły z ziarenek przyniesionych przez sikorki

czytaj dalej

Drogowcy dostali pozwolenie na oddanie do użytku nowego odcinka trasy S7 Warszawa Lotnisko - Lesznowola. Trwają ostatnie przygotowania do wdrożenia nowej organizacji ruchu. Niewykluczone, że kierowcy pojadą nowym fragmentem ekspresówki już we wtorek po południu.