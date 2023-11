Szukali łupów w autach na "dzikim parkingu". Nie wiedzieli, że są obserwowani

- Operacyjni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu z wolskiej komendy przeprowadzili działania ukierunkowane na zwalczanie przestępczości dotyczącej kradzieży z włamaniem do pojazdów. W trakcie służby w nocy zwrócili uwagę na trzech mężczyzn poruszających się pojazdem marki BMW na "dzikim parkingu" . W pewnym momencie mężczyźni wyszli z auta i zaglądali do innych pojazdów na parkingu. Jeden z nich świecił latarką do wnętrza aut. Po chwili wybili szybę w jednym z samochodów, wrócili szybko do bmw i odjechali - przekazuje w komunikacie nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowa wolskiej policji.