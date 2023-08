Bąkiewicz udzielał wywiadu w Muzeum Powstania Warszawskiego. Placówka "zbulwersowana"

"Za chwilę mój wywiad w @RepublikaTV w Muzeum Powstania Warszawskiego. Zapraszam!" - chwalił się we wtorek Prezes Stowarzyszenia Roty Niepodległości Robert Bąkiewicz. Wywiad nagrano w sali kinowej muzeum.

Muzeum: potępiamy wszelki brak szacunku pod adresem weteranów

Muzeum szybko zareagowało na Bąkiewicza chwalącego się w mediach społecznościowych wywiadem. "Oświadczamy, że Muzeum Powstania Warszawskiego nie zapraszało Roberta Bąkiewicza do Muzeum. Jesteśmy zaskoczeni i zbulwersowani jego obecnością 1 sierpnia w naszej instytucji i nagłośnieniem przez niego tego faktu" - podkreślono w oficjalnym oświadczeniu.

"Każdy może wejść do Muzeum Powstania Warszawskiego. Liczymy przy tym na to, że każdy zachowa się adekwatnie do powagi miejsca. Pragniemy również zaznaczyć, iż 1 sierpnia koncentrujemy się na oddaniu hołdu Bohaterom Powstania Warszawskiego" - poskreślało MPW w komentarzach pod postem.