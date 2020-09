Policja: najpierw zdemolował pokój w hotelu, później go podpalił

- Z informacji wynika, że mężczyzna wynajął apartament znajdujący się na czwartym piętrze budynku. Tego samego dnia, kilka godzin później, zniszczył wszystko, co było w pokoju, wyrwał z mocowania ze ściany telewizor i wyrzucił go przez okno – przekazała Marta Sulowska rzeczniczka wolskiej policji. Jak dodała, następnie, w akcie desperacji, 50-latek podpalił pokój i uciekł.

Zdemolowany pokój

- Policjanci dotarli do byłej partnerki mężczyzny. Jak się okazało, 50-latek miał grozić jej pozbawieniem życia, wysyłał liczne wiadomości tekstowe. Z jej udziałem zostały wykonane czynności procesowe. Następnego dnia przed południem 50-latek został zatrzymany przez śródmiejskich funkcjonariuszy - przebywał w innym hotelu. Policjanci wiedzieli, że mężczyzna jest poszukiwany i został on doprowadzony do wolskiej komendy, gdzie trafił do policyjnej celi – mówi Sulowska.