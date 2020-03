Zmiany w komunikacji nie spodobały się na Woli

Teraz okazało się, że ZTM uwzględnił jedynie uwagi dotyczące linii 171, która nadal dojeżdżać będzie do Torwaru. - Autobusy linii 105 dojadą tylko do ronda Daszyńskiego. Na Woli zabraknie linii 102 i 520. Myślę, że kompromisowym rozwiązaniem byłoby wydłużenie trasy autobusu linii 520 chociaż do pętli na Młynowie - stwierdził Strzałkowski.