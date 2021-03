Poradnia psychiatryczna dla dzieci będzie mogła ruszyć. "Skutki izolacji społecznej są potężne"

Remont pawilonu szóstego w Szpitalu Wolskim, przeznaczonego na Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, zakończył się na początku ubiegłego roku. Miasto wydało na to 200 tysięcy złotych, ale oprócz uruchomienia jednego oddziału dziennego, placówka świeci pustkami. Dlaczego centrum nie może działać pełną parą? Bo Narodowy Fundusz Zdrowia przez długi czas wstrzymywał niezbędne do uruchomienia poradni konkursy dla podmiotów medycznych. Winna miała być pandemia.

- 15 marca został ogłoszony konkurs na poradnię psychiatryczną dla dzieci i młodzieży. Oferty można składać do 29 marca, a rozstrzygnięcie planowane jest na 30 kwietnia - potwierdził Troszyński. Jak zaznaczył, umowy zawarte na podstawie tego postępowania będą obowiązywać od 1 czerwca, co oznacza, że tego dnia poradnia może rozpocząć działalność.

Terminy dopiero po wakacjach

Oddział dzienny to takie miejsce, gdzie młode osoby przechodzą specjalistyczną, ciągłą terapię, tyle że bez izolacji. - To nie jest całodobowa hospitalizacja, tylko dziecko przychodzi tutaj codziennie jak do szkoły, uczestniczy w terapii, a po południu wraca do domu. Jednocześnie spotykamy się też z rodzicami czy rodzeństwem, żeby pracować większej grupie osób z otoczenia dziecka. Dzięki takiej formie terapii, nie ma przerwania ciągłości, spotkań z kolegami na przykład, dzieci pozostają w swoim środowisku - zaznacza Żechowski.