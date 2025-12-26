Logo TVN Warszawa
Wola

"Dobijała się do kierowcy, który lekko przestraszony skulił się za kierownicą"

Kolizja w alei Jana Pawła II
mStłuczka pozwala szybko i w łatwiejszy niż dotychczas sposób zgłosić kolizję drogową
Źródło: TVN24
Zaczęło się nerwami, zakończyło świątecznymi życzeniami. Strażnicy miejscy natknęli się na dwoje zdenerwowanych kierowców. Pomogli w rozładowaniu atmosfery, wyjaśnieniu sytuacji i tłumaczeniu - to było konieczne, bo w zderzeniu brał udział turysta z Malty.

W poniedziałek 22 grudnia przed godziną 11 w alei Jana Pawła II doszło do kolizji dwóch samochodów. Sytuacja była nerwowa dla obojga kierujących, bo w obu pojazdach podróżowały dzieci.

"Kierująca jednym z aut kobieta nerwowo chodziła po ruchliwej jezdni, dobijając do kierowcy drugiego z pojazdów, który lekko przestraszony skulił się za kierownicą" - opisali w komunikacie strażnicy miejscy.

Przydał się język

Na szczęście nie była potrzebna pomoc medyczna, a językowa.

Kolizja w alei Jana Pawła II
Kolizja w alei Jana Pawła II
Źródło: Straż Miejska Warszawa

"Jak się okazało, kierujący jednym z aut mężczyzna był turystą z Malty. Nieco zagubiony w rzeczywistości prawostronnego ruchu, nie rozumiał krzyków kobiety, widząc jedynie agresję" - przekazała straż miejska. Dodatkowo dorośli bali się o stan dzieci, które podróżowały w obu samochodach.

Funkcjonariusze rozmową zdołali rozładować nerwową atmosferę. Jak opisali, dalsza część mediacji przebiegła już w świątecznym klimacie. "Kierujący, korzystając z tłumaczenia funkcjonariuszy, dogadali się co do tego, kto jest sprawcą i – po spisaniu stosownego protokołu - nawet pożegnali się życzeniami" - podsumowali strażnicy.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa

Wypadki i kolizje w WarszawieStraż miejska
