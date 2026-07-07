Wola Zderzenie na Wolskiej i korek. Dwoje poszkodowanych Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie na Wolskiej Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

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Strażacy dostali zgłoszenie o wypadku na ulicy Wolskiej przy skrzyżowaniu z Aleją Prymasa Tysiąclecia.

- Zderzyły się dwa samochody osobowe. Podróżowało nimi łącznie pięć osób - dwie znajdują się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Jedna jest opatrywana w karetce - poinformował st. kpt. Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Reszta uczestników nie zgłaszała żadnych dolegliwości. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Udzielali też pierwszej pomocy uczestnikom. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej.

Zderzenie na Wolskiej Zderzenie na Wolskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zderzenie na Wolskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zderzenie na Wolskiej Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl Zderzenie na Wolskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie na Wolskiej Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Jedno z aut wjechało na zebrę

Na miejsce pojechał Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Czerwona Toyota wpadła na przejście dla pieszych i przewróciła słupek. Na szczęście nikt z pieszych nie został ranny. Autem na tylnych kanapach podróżowały dwie osoby, jechały na wakacje. Czarna Toyota stoi na środku skrzyżowania, ma rozbity przód. Jej kierowca trafił do szpitala z urazem głowy - ustalił reporter.

Są utrudnienia w ruchu. Nie da się skręcić w prawo w Aleję Prymasa Tysiąclecia, dwa pasy ulicy Wolskiej są zamknięte. Na miejscu pracuje policja, straż pożarna, pogotowie oraz nadzór ruchu.