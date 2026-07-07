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Wola

Zderzenie na Wolskiej i korek. Dwoje poszkodowanych

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Zderzenie na Wolskiej
Zderzenie na Wolskiej
Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Na Wolskiej zderzyły się samochody osobowe. Dwie osoby znajdują się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Jedno z aut wjechało na przejście dla pieszych, drugie stanęło na środku skrzyżowania. Są utrudnienia w ruchu w kierunku centrum.

Strażacy dostali zgłoszenie o wypadku na ulicy Wolskiej przy skrzyżowaniu z Aleją Prymasa Tysiąclecia.

- Zderzyły się dwa samochody osobowe. Podróżowało nimi łącznie pięć osób - dwie znajdują się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego. Jedna jest opatrywana w karetce - poinformował st. kpt. Wojciech Kapczyński z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Reszta uczestników nie zgłaszała żadnych dolegliwości. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia. Udzielali też pierwszej pomocy uczestnikom. Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej.

Zderzenie na Wolskiej
Zderzenie na Wolskiej
Zderzenie na Wolskiej
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Wolskiej
Zderzenie na Wolskiej
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Wolskiej
Zderzenie na Wolskiej
Źródło zdjęcia: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Wolskiej
Zderzenie na Wolskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Zderzenie na Wolskiej
Zderzenie na Wolskiej
Źródło zdjęcia: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Jedno z aut wjechało na zebrę

Na miejsce pojechał Klemens Leczkowski, reporter tvnwarszawa.pl. - Czerwona Toyota wpadła na przejście dla pieszych i przewróciła słupek. Na szczęście nikt z pieszych nie został ranny. Autem na tylnych kanapach podróżowały dwie osoby, jechały na wakacje. Czarna Toyota stoi na środku skrzyżowania, ma rozbity przód. Jej kierowca trafił do szpitala z urazem głowy - ustalił reporter.

Są utrudnienia w ruchu. Nie da się skręcić w prawo w Aleję Prymasa Tysiąclecia, dwa pasy ulicy Wolskiej są zamknięte. Na miejscu pracuje policja, straż pożarna, pogotowie oraz nadzór ruchu.

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Źródło: tvnwarszawa.pl
Tagi:
Wypadki i kolizje w WarszawieUtrudnienia w ruchuStraż pożarna
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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