Policja: przystawił siostrze nóż do gardła, groził

Policjanci z Woli zatrzymali 50-latka podejrzanego o znęcanie się nad siostrą. Jak podaje rzeczniczka dzielnicowej komendy, mężczyzna od ubiegłego roku wyzywał siostrę, wszczynał awantury, bił po twarzy i groził jej nożem. Za znęcanie się podejrzanemu grozi kara pozbawienia wolności nawet do pięciu lat.

Policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego z Woli zostali powiadomieni o awanturze do jakiej doszło pomiędzy bratem, a siostrą. - Na miejscu okazało się, że mężczyzna miał podejść do kobiety, przystawić jej nóż do gardła mówiąc, że poderżnie jej gardło. Kobieta od razu zadzwoniła na numer alarmowy bojąc się o własne życie. Mężczyzna przebywał w domu, zachowywał się agresywnie. 50-latek w chwili zatrzymania wszystkiemu zaprzeczał - relacjonuje rzeczniczka wolskiej komendy Marta Sulowska.