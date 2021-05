Zatrzymanie po wyjściu z pociągu. W plecakach narkotyki

Policjanci z Woli zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o posiadanie znacznej ilości narkotyków. - Kryminalni wiedzieli, że obaj wracają z Holandii, na terenie kraju wsiedli do pociągu, który jechał ze Świnoujścia. Do zatrzymania doszło na Dworcu Zachodnim – poinformowała Marta Sulowska, rzeczniczka wolskiej policji.

- Zaplanowali działania i przystąpili do realizacji. Na Dworcu Zachodnim doszło do zatrzymania, kiedy mężczyźni wysiedli z pociągu. Obaj w wieku 24 i 28 lat byli zaskoczeni sytuacją – powiedziała.

Szklany słoik z marihuaną

Jak podaje policja, obaj mężczyźni byli wcześniej notowani za różne przestępstwa. Po zgromadzeniu materiału dowodowego podejrzani usłyszeli zarzuty, 24-latek odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków, za co może grozić kara do dziesięciu lat więzienia. Natomiast drugi odpowie za posiadanie środków odurzających i naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. Grozi za to kara do trzech lat więzienia.