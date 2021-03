"Twierdzili, że nic nie rozumieją i nie wiedzą, o co chodzi". Złapani na gorącym uczynku usłyszeli zarzuty

Policjanci z Woli zatrzymali na gorącym uczynku dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież. - Ich łupem był katalizator warty około 10 tysięcy złotych. Przy okradanej toyocie leżały narzędzia służące do przestępstwa - informuje wolska komenda. Podejrzani usłyszeli zarzut.

Na miejsce przyjechał drugi patrol, który ruszył za mężczyzną. - Policjanci na miejscu podjęli czynności wobec mężczyzny, który został przy toyocie. Pod samochodem ujawnili obcinak do rur, który był już założony na katalizator. Nieopodal na trawniku leżał lewarek - opisuje rzeczniczka.

"Stwierdzili, że nic nie rozumieją i nie wiedzą o co chodzi"

Policjanci zatrzymali do sprawy dwóch obywateli Gruzji w wieku 27 i 36 lat. - Mężczyźni zaprzeczali, aby mieli z tym coś wspólnego. Po chwili stwierdzili, że nic nie rozumieją i nie wiedzą o co chodzi. Obaj zostali doprowadzeni do komendy - podaje Sulowska.