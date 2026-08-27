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Wola

Policja weszła do mieszkania, a tam trzech Rosjan i nielegalna broń

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Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń
Źródło wideo: Komenda Stołeczna Policji
Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji
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Stołeczni policjanci i funkcjonariusze ABW weszli do mieszkania na warszawskiej Woli. Zatrzymano trzech Rosjan czeczeńskiego pochodzenia. W szafie znaleziono trzy sztuki nielegalnej broni i amunicję.

Akcję w Warszawie przeprowadzono w ostatni weekend. Poprzedziło ją uzyskanie informacji o grupie przestępczej.

"Ze względu na wysokie ryzyko, że mężczyźni mogą być uzbrojeni, wejście do mieszkania na warszawskiej Woli przeprowadzono z zachowaniem szczególnych środków ostrożności" - poinformował w komunikacie Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Na miejscu funkcjonariusze zastali trzech obywateli Rosji w wieku 21, 25 i 42 lat.

Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Zatrzymani Rosjanie, nielegalna broń palna i amunicja w mieszkaniu na Woli
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

W szafie były broń i amunicja

"Podczas przeszukania mieszkania, w jednej z szaf w sypialni policjanci znaleźli 3 sztuki broni palnej wraz z amunicją. Na dwóch zatarte były numery fabryczne" - opisał komisarz Wiśniewski. Zatrzymani trafili do Komendy Stołecznej Policji.

"Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 42-latkowi zarzutu nielegalnego posiadania broni i amunicji bez zezwolenia. Na wniosek Prokuratora Rejonowego Warszawa Wola w Warszawie, sąd zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy" - przekazał policjant. I dodał, że za wspomniane przestępstwo grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia.

25-latek deportowany, 21-latek wypuszczony

Wobec 25-latka wdrożono procedurę deportacyjną, zaś 21-latek po przesłuchaniu w charakterze świadka został zwolniony.

Akcję przeprowadzili stołeczni policjanci z Wydziału do walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw we współpracy z funkcjonariuszami Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
Piotr Bakalarski
Piotr Bakalarski
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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