Zatrzymał tramwaj, bo pasażerka miała być zakażona koronawirusem. Pozostali otworzyli drzwi i uciekli

- Tramwajem linii 27, w kierunku Koła jechała pasażera, która wróciła z zagranicy. Przeszła ona testy na koronawirusa, których wynik miał być pozytywny. Najprawdopodobniej nie otrzymała od nikogo pomocy, więc w stanie ogromnego wzburzenia emocjonalnego wsiadła do tramwaju i chciała jechać do szpitala zakaźnego przy Wolskiej - opisuje.

"Dzwoniła do służb"

Jak dodaje, kobieta, szukając pomocy, zaczęła dzwonić do różnych służb. Swoim zachowaniem musiała zwrócić uwagę motorniczego lub któregoś z pasażerów. Tramwaje Warszawskie otrzymały bowiem informacje z centrum zarządzania ruchem Zarządu Transportu Miejskiego, że w wagonie może znajdować się osoba zakażona. - Namierzyliśmy tramwaj i został on zatrzymany przy rondzie Kercelak, bo takie są procedury, że jeżeli wejdzie do środka osoba zakażona koronawirusem, trzeba go zatrzymać - wyjaśnia Dutkiewicz.