Zatankował paliwo i poszedł zapłacić fałszywkami

Policjanci z warszawskiej Woli otrzymali zgłoszenie w sprawie oszustwa. Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że mężczyzna zatankował na stacji paliw swoją toyotę.
Cały plik fałszywych banknotów
"Następnie poszedł zapłacić za paliwo. Jak gdyby nic wyjął z portfela dwa banknoty 100-złotowe i wręczył je pracownikowi stacji. Reakcja pracownika była natychmiastowa, od razu zorientował się, że są to fałszywe banknoty" - podała nadkom. Marta Sulowska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.
Na miejsce przyjechała policja. Funkcjonariusze podczas przeszukania znaleźli w portfelu mężczyzny plik innych 100-złotowych falsyfikatów, jeden z takich banknotów był również w jego aucie.
Grozi mu nawet osiem lat więzienia
"Mężczyzna w wieku 44-lat został zatrzymany, a stuzłotówki zabezpieczone" - wskazała policjantka.
44-latek usłyszał zarzut oszustwa. Grozi mu do ośmiu lat więzienia.
