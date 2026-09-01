Zapłakane dziecko podróżowało samotnie autobusem. "Mama chłopca nie zdążyła wsiąść"
Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w czwartek. Przed godziną 14 strażnicy miejscy z Woli otrzymali zgłoszenie o zagubionym dziecku, podróżującym bez opieki autobusem linii 174.
Kilka minut później funkcjonariusze zlokalizowali autobus na przystanku. "Kierowca wskazał im siedzącego w pojeździe zapłakanego i bardzo zdenerwowanego chłopca" - podali stołeczni strażnicy miejscy.
Mama chłopca została na wcześniejszym przystanku
Funkcjonariuszom udało się stopniowo uspokoić dziecko. "W trakcie rozmowy ustalono, że na wcześniejszym przystanku mama chłopca nie zdążyła wejść do autobusu i 11-latek pojechał dalej sam. Jak się okazało, zaraz po rozstaniu z dzieckiem, kobieta sama zgłosiła się na komisariat policji" - wyjaśniła straż miejska.
Strażnicy miejscy zaopiekowali się dzieckiem do czasu aż policjanci przywieźli kobietę na miejsce. Po formalnym potwierdzeniu, że jest ona rzeczywiście matką chłopca, oboje bezpiecznie wrócili do domu.