Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wola

Zapłakane dziecko podróżowało samotnie autobusem. "Mama chłopca nie zdążyła wsiąść"

|
Zapłakane i roztrzęsione dziecko podróżowało samotnie autobusem linii 174
Pięciolatek podróżował miejskim autobusem bez opieki (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło wideo: Miejskie Zakłady Autobusowe
Źródło zdj. gł.: Straż Miejska
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Zapłakane i roztrzęsione dziecko podróżowało samotnie autobusem linii 174. Chłopca zauważył kierowca pojazdu i zawiadomił straż miejską.

Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w czwartek. Przed godziną 14 strażnicy miejscy z Woli otrzymali zgłoszenie o zagubionym dziecku, podróżującym bez opieki autobusem linii 174.

Kilka minut później funkcjonariusze zlokalizowali autobus na przystanku. "Kierowca wskazał im siedzącego w pojeździe zapłakanego i bardzo zdenerwowanego chłopca" - podali stołeczni strażnicy miejscy.

Mama chłopca została na wcześniejszym przystanku

Funkcjonariuszom udało się stopniowo uspokoić dziecko. "W trakcie rozmowy ustalono, że na wcześniejszym przystanku mama chłopca nie zdążyła wejść do autobusu i 11-latek pojechał dalej sam. Jak się okazało, zaraz po rozstaniu z dzieckiem, kobieta sama zgłosiła się na komisariat policji" - wyjaśniła straż miejska.

Strażnicy miejscy zaopiekowali się dzieckiem do czasu aż policjanci przywieźli kobietę na miejsce. Po formalnym potwierdzeniu, że jest ona rzeczywiście matką chłopca, oboje bezpiecznie wrócili do domu.

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
27 min
pap_20220806_0QU
Mówił: trzeba więcej, więc dostawał. Co teraz dla o. Rydzyka szykuje prokurator?
Łukasz Karusta
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Siedziba PKOl jeszcze z logo Zondacrypto, 26 kwietnia 2026 roku
Dotarliśmy do umowy między PKOl a Zondacrypto
Michał Fuja, Szymon Jadczak (WP)
Udostępnij:
Tagi:
Straż miejskadziecko
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Zaatakowała pielęgniarkę w hospicjum (zdjęcie ilustracyjne)
Atak na pielęgniarkę hospicjum. Szarpanina i kopniaki
Mokotów
Straż Graniczna (zdjęcie ilustracyjne)
"Wor w zakonie" zatrzymany na lotnisku. Miał 39 tożsamości
Włochy
Po 82 latach zegarek trafił do siostry pani Wiesławy
Bliscy nie wiedzieli o jego istnieniu. "Drobiazg zwykłej dziewczyny zachował się tyle lat"
Aleksandra Arendt-Czekała
Policjanci zatrzymali 16-latka, który jechał hulajnogą bez kasku (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali go, bo jechał bez kasku. Ma kłopoty z powodu zawartości plecaka
Okolice
Wypadek na A2, tuż za węzłem Wiskitki 
Jechał pod prąd, by ominąć korek po wypadku na A2. Zostanie deportowany
Okolice
Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Nocne prace na S8. Będą utrudnienia
Żoliborz
Śmierć na plebanii. Były wikariusz odpowie za posiadanie narkotyków
Okolice
Zderzenie auta i dwóch motocykli na S8
Zderzenie auta i dwóch motocykli. Jedna osoba poważnie ranna
Okolice
Tramwaj na Moście Poniatowskiego
Tramwaje wróciły na Most Poniatowskiego. Ale to nie koniec remontów
Ulice
Uroczystości pogrzebowe Wandy Traczyk-Stawskiej w Kościele św. Krzyża
"Wando, Warszawa będzie o Tobie pamiętać"
Śródmieście
Śmiertelny wypadek w gminie Pionki
Motocyklista zginął po zderzeniu z 19-letnim kierowcą
PIONKI
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Ukrył się u znajomej, która "nie ma w zwyczaju otwierać policji"
Wola
morawiecki sklej twitter
Morawiecki pokazał nagranie. "Byłam w szoku, kiedy to zobaczyłam"
Dariusz Gałązka
Tragiczny wypadek skutera i pociągu w Jarzębiej Łące
Jechali skuterem, zderzyli się z pociągiem. Nie żyje 14-latek, 13-latka w szpitalu
Okolice
Pieniądze - zdjęcie ilustracyjne
Braki w kasie banku i na kontach klientów. Prezes, dyrektorka i kasjerka z zarzutami
Radom
Tragiczny wypadek, nie żyje motocyklista
Wypadek na łuku drogi, nie żyje motocyklista. Szukają świadków
Okolice
Kontrole w ramach akcji "Bezpieczny przewóz"
Kontrole przy lotnisku, pięciu kierowców zatrzymanych
Włochy
Śmiertelne potrącenie mężczyzny na stacji PKP Tłuszcz
Wpadł pod pociąg i zginął. Apel policji
Okolice
Przejście przez tory w miejscu niedozwolonym
73 pociągi tylko jednego dnia, a ludzie przechodzą przez tory
Dariusz Gałązka
Uderzyła w stojący autobus i próbowała odjechać
Reakcja świadków, zatrzymane pijane kierujące
Okolice
Tablica była, ale nie było jej widać
Problem z tablicą, przymusowa poprawka przy drodze
Okolice
Policja zatrzymała podejrzanych
Ostrzelali namioty osób w kryzysie bezdomności
Praga Północ
Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
Ostatnie pożegnanie Wandy Traczyk-Stawskiej. Podano szczegóły
Śródmieście
Policjanci zatrzymali podejrzanych o kradzież
Kieszonkowcy obserwowali kupujących. Nie wiedzieli, że ktoś obserwuje ich
Wola
Miał zakaz pobytu a w mieszkaniu niezarejestrowany kastet
Umożliwili nielegalny pobyt w Polsce setkom cudzoziemców
Okolice
Kobieta uwierzyła, że rozmawia z pracownikiem banku (zdj. ilustracyjne)
Reklama okazała się pułapką. Oszukana po raz drugi
Okolice
Pijany kierowca wjechał w zamknięty szlaban
Wjechał w opuszczony szlaban, prawo jazdy "kupił w sieci"
Okolice
Wypadek w miejscowości Strachówko
Czołowe zderzenie. Są ranni, w tym dwoje dzieci
Okolice
Dachowanie koło Płońska
Przed samochód wybiegła sarna, 18-latek ranny po dachowaniu
Okolice
Stadion Narodowy, Warszawa
Żużel na Narodowym. Jak dojechać na stadion
Praga Południe
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki