Wola Zapłakane dziecko podróżowało samotnie autobusem. "Mama chłopca nie zdążyła wsiąść" Oprac. Alicja Glinianowicz |

Pięciolatek podróżował miejskim autobusem bez opieki (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: Miejskie Zakłady Autobusowe Źródło zdj. gł.: Straż Miejska

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Do zdarzenia doszło w ubiegłym tygodniu w czwartek. Przed godziną 14 strażnicy miejscy z Woli otrzymali zgłoszenie o zagubionym dziecku, podróżującym bez opieki autobusem linii 174.

Kilka minut później funkcjonariusze zlokalizowali autobus na przystanku. "Kierowca wskazał im siedzącego w pojeździe zapłakanego i bardzo zdenerwowanego chłopca" - podali stołeczni strażnicy miejscy.

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Mama chłopca została na wcześniejszym przystanku

Funkcjonariuszom udało się stopniowo uspokoić dziecko. "W trakcie rozmowy ustalono, że na wcześniejszym przystanku mama chłopca nie zdążyła wejść do autobusu i 11-latek pojechał dalej sam. Jak się okazało, zaraz po rozstaniu z dzieckiem, kobieta sama zgłosiła się na komisariat policji" - wyjaśniła straż miejska.

Strażnicy miejscy zaopiekowali się dzieckiem do czasu aż policjanci przywieźli kobietę na miejsce. Po formalnym potwierdzeniu, że jest ona rzeczywiście matką chłopca, oboje bezpiecznie wrócili do domu.