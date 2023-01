Zapłacili za ciastko, usłyszeli zarzut oszustwa. Z powodu banknotu

Zatrzymani na Pradze

Sulowska dodała, że operacyjni z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu ustalili tożsamość kobiety i mężczyzny podejrzanych o to przestępstwo. - Do zatrzymania doszło do warszawskiej Pradze Północ. Kobieta w wieku 29 lat i mężczyzna w wieku 23 lat usłyszeli zarzut oszustwa. Działali wspólnie i w porozumieniu - wskazała.