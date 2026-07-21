Zamknęli baseny pod chmurką. Powodem deszczowa pogoda
Sezon na miejskich pływalniach pod chmurką rozpoczął się w połowie czerwca. W Warszawie we wtorek niebo jest zachmurzone i z przerwami pada deszcz.
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że do piątku włącznie w kraju należy spodziewać się wielu przelotnych opadów deszczu, miejscami również burz.
Powrót typowo letniej aury nastąpi dopiero pod koniec tygodnia. Więcej o pogodzie na tvnmeteo.pl>>>
O ponownym otwarciu pływalni Aktywna Warszawa będzie informować za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony internetowej.
Źródło: PAP