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Wola

Zamknęli baseny pod chmurką. Powodem deszczowa pogoda

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Basen w Ośrodku Moczydło
Turysta pływał w zbiorniku wodnym w Tatrach
Źródło wideo: TATRY
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Ze względu na niekorzystne prognozy pogody od wtorku pływalnie letnie w Ośrodku Inflancka i na Moczydle będą nieczynne - poinformowała Aktywna Warszawa zarządzająca obiektami.

Sezon na miejskich pływalniach pod chmurką rozpoczął się w połowie czerwca. W Warszawie we wtorek niebo jest zachmurzone i z przerwami pada deszcz.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że do piątku włącznie w kraju należy spodziewać się wielu przelotnych opadów deszczu, miejscami również burz.

Powrót typowo letniej aury nastąpi dopiero pod koniec tygodnia. Więcej o pogodzie na tvnmeteo.pl>>>

O ponownym otwarciu pływalni Aktywna Warszawa będzie informować za pośrednictwem mediów społecznościowych oraz strony internetowej.

Źródło: PAP
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Tagi:
Sport
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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