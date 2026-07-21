Wola Zamknęli baseny pod chmurką. Powodem deszczowa pogoda Oprac. Alicja Glinianowicz |

Turysta pływał w zbiorniku wodnym w Tatrach Źródło wideo: TATRY Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

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Sezon na miejskich pływalniach pod chmurką rozpoczął się w połowie czerwca. W Warszawie we wtorek niebo jest zachmurzone i z przerwami pada deszcz.

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