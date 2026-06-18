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Zadzwonił "policjant", po pieniądze przyszedł 16-latek

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Oszust próbował wyłudzić od seniorki gotówkę (zdjęcie ilustracyjne)
Uwaga na oszustwa internetowe
Źródło wideo: cert.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
16-latek jest podejrzany o usiłowanie oszustwa na "policjanta". Został zatrzymany, gdy przyszedł odebrać pieniądze. Decyzją sądu rodzinnego trafił do ośrodka wychowawczego.

Do 66-latka zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta.

"Poinformował go, że może paść ofiarą przestępstwa. Tłumaczył, że przestępcy zamierzają ukraść jego pieniądze i żeby wypłacił 35 tysięcy zł. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonywał 66-latka, że policja wie już o oszustwie i prosił o pomoc w zatrzymaniu przestępców" - opisuje nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa IV.

Mężczyzna, zgodnie z instrukcjami, udał się do banku. W umówionym miejscu doszło do przekazania koperty z zawartością, którą przyszedł odebrać młody mężczyzna. Wówczas do akcji wkroczyli prawdziwi policjanci i zatrzymali 16-latka.

Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka, a następnie - decyzją sądu rodzinnego - na trzy miesiące do ośrodka wychowawczego.

Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta"
Źródło zdjęcia: KRP V
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Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
oszustwoPrzestępczość w WarszawiePolicja
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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