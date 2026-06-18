Zadzwonił "policjant", po pieniądze przyszedł 16-latek
Do 66-latka zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta.
"Poinformował go, że może paść ofiarą przestępstwa. Tłumaczył, że przestępcy zamierzają ukraść jego pieniądze i żeby wypłacił 35 tysięcy zł. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonywał 66-latka, że policja wie już o oszustwie i prosił o pomoc w zatrzymaniu przestępców" - opisuje nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa IV.
Mężczyzna, zgodnie z instrukcjami, udał się do banku. W umówionym miejscu doszło do przekazania koperty z zawartością, którą przyszedł odebrać młody mężczyzna. Wówczas do akcji wkroczyli prawdziwi policjanci i zatrzymali 16-latka.
Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka, a następnie - decyzją sądu rodzinnego - na trzy miesiące do ośrodka wychowawczego.