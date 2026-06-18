Wola Zadzwonił "policjant", po pieniądze przyszedł 16-latek Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Uwaga na oszustwa internetowe Źródło wideo: cert.pl Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Do 66-latka zadzwonił mężczyzna, który podał się za policjanta.

"Poinformował go, że może paść ofiarą przestępstwa. Tłumaczył, że przestępcy zamierzają ukraść jego pieniądze i żeby wypłacił 35 tysięcy zł. W trakcie rozmowy telefonicznej przekonywał 66-latka, że policja wie już o oszustwie i prosił o pomoc w zatrzymaniu przestępców" - opisuje nadkom. Marta Sulowska, oficer prasowy komendanta rejonowego policji Warszawa IV.

Mężczyzna, zgodnie z instrukcjami, udał się do banku. W umówionym miejscu doszło do przekazania koperty z zawartością, którą przyszedł odebrać młody mężczyzna. Wówczas do akcji wkroczyli prawdziwi policjanci i zatrzymali 16-latka.

Nastolatek trafił do policyjnej izby dziecka, a następnie - decyzją sądu rodzinnego - na trzy miesiące do ośrodka wychowawczego.

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