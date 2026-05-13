Wola

Ciało kobiety w mieszkaniu. Mężczyzna z zarzutem zabójstwa

Policjanci znaleźli ciało kobiety w mieszkaniu (zdjęcie ilustracyjne)
W jednym z mieszkań na warszawskiej Woli policjanci znaleźli ciało kobiety. Do sprawy zatrzymali 69-latka, który zabarykadował się w łazience. Mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa. Jak podała prokuratura, nie przyznał się.

W czwartek zatrzymany do sprawy mężczyzna usłyszał zarzut zabójstwa, z artykułu 148 paragraf 1 Kodeksu karnego.

Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
Kodeks karny

- Podejrzany odmówił składania wyjaśnień. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu - poinformowała prok. Marta Banaszak - Gałczyńska z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania na trzy miesiące. W piątek odbędzie się posiedzenie sądu w tej sprawie.

Zbrodnia w mieszkaniu

We wtorek późnym popołudniem policjanci interweniowali w mieszkaniu przy ulicy Olbrachta. Znaleźli tam ciało kobiety. - Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Policjanci zatrzymali osobę podejrzaną o zabójstwo kobiety. Do późnych godzin na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczano ślady, przeprowadzono również oględziny - poinformowała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Materiały sprawy zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.

Zabarykadował się w łazience

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu we wtorek przed godziną 18. Dotyczyło ciała kobiety w mieszkaniu. W lokalu znajdował się również mężczyzna, który zabarykadował się w łazience. Miał nóż, groził policjantom. 69-latek szybko został obezwładniony i zatrzymany.

Magdalena Gruszczyńska
