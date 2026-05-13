Wola Ciało kobiety w mieszkaniu, zatrzymali mężczyznę Magdalena Gruszczyńska |

Policjanci znaleźli ciało kobiety w mieszkaniu (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: tomeqs/Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wtorek późnym popołudniem policjanci interweniowali w mieszkaniu przy ulicy Olbrachta. Znaleźli tam ciało kobiety. - Doszło do zdarzenia o charakterze kryminalnym. Policjanci zatrzymali osobę podejrzaną o zabójstwo kobiety. Do późnych godzin na miejscu pracowała grupa dochodzeniowo-śledcza pod nadzorem prokuratora. Zabezpieczano ślady, przeprowadzono również oględziny - poinformowała nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV.

Policjanci ustalają szczegółowe okoliczności tego zdarzenia. Materiały sprawy zostały przekazane do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola.

Zabarykadował się w łazience

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że policjanci otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu we wtorek przed godziną 18. Dotyczyło ciała kobiety w mieszkaniu. W lokalu znajdował się również mężczyzna, który zabarykadował się w łazience. Miał nóż, groził policjantom. 69-latek szybko został obezwładniony i zatrzymany.

Przeczytaj także: Tragedia pod Warszawą. Nie żyją kobieta i mężczyzna. Nowe informacje

Policja o zdarzeniu w Raszynie Źródło: TVN24

OGLĄDAJ: TVN24