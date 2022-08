Z kastetem i "mieczem samurajskim" groził spaleniem lokalu gastronomicznego. Zarzuty i areszt dla 35-latka

Wrócił po kilkunastu minutach z kastetem

Funkcjonariusze niedługo po tym zatrzymali go i doprowadzili do komendy. - W trakcie sprawdzeń okazało się, że 35-latek jest poszukiwany nakazem doprowadzenia do zakładu karnego w celu odbycia kary 49 dni pozbawienia wolności za przestępstwo z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Okazało się również, że miał on już wcześniej konflikt z prawem i przebywał pięciokrotnie w areszcie śledczym, był notowany za różne przestępstwa - wymieniła Sulowska.