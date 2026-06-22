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"Obudził mnie straszny huk". Z biurowca wypadła szyba, uszkodzony został samochód

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Uszkodzenie szyby w budynku na ul. Chmielnej w Warszawie
Z biurowca Varso Tower wypadł fragment szyby
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Ragnarek03
Z najwyższego budynku w Unii Europejskiej, czyli biurowca Varso Tower przy Chmielnej w Warszawie w nocy wypadła szyba i uszkodziła zaparkowany w pobliżu samochód. Nikt nie został ranny.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

O zdarzeniu dowiedzieliśmy się od pani Gabrieli, która mieszka obok biurowca. Jak przekazała w rozmowie z redakcją Kontakt24, sytuacja miała miejsce około godziny 3 w nocy.

- Obudził mnie straszny huk. Nie wiedziałam, co się dzieje. Po chwili zaczął spadać kolejny kawałek. Dopiero wtedy zdałam sobie sprawę, że to szyba. Zaczęłam od razu zamykać okna, bo myślałam, że będą spadać kolejne elementy. Na miejsce przyjechała policja, która zabezpieczyła ulicę - relacjonowała.

- Teraz trwają prace porządkowe. Na miejscu są alpiniści i służby specjalne, które się tym zajmują. Na szczęście stało się to w nocy - przekazała przed godziną 7.

Uszkodzenie szyby w budynku na ul. Chmielnej w Warszawie

Uszkodzenie szyby w budynku na ul. Chmielnej w Warszawie
Uszkodzenie szyby w budynku na ul. Chmielnej w Warszawie
Źródło: Kontakt24 / Ragnarek03
Uszkodzenie szyby w budynku na ul. Chmielnej w Warszawie
Uszkodzenie szyby w budynku na ul. Chmielnej w Warszawie
Źródło: Kontakt24 / Ragnarek03
Szyba spadła na samochód przy ul. Chmielnej w Warszawie
Szyba spadła na samochód przy ul. Chmielnej w Warszawie
Źródło: Kontakt24 / Ragnarek03
Szyba spadła na samochód przy ul. Chmielnej w Warszawie
Szyba spadła na samochód przy ul. Chmielnej w Warszawie
Źródło: Kontakt24 / Ragnarek03

Nadkomisarz Marta Sulowska z Komendy Rejonowej Policji Warszawa IV poinformowała, że zgłoszenie o tym zdarzeniu wpłynęło po godzinie 4 nad ranem.

- Szyba wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Jego właściciel został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia - przekazała nam policjantka.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy przedstawicielkę zarządcy kompleksu Varso. Czekamy na odpowiedź.

Do podobnego zdarzenia na terenie tego samego biurowca doszło we wrześniu ubiegłego roku. Na 11. piętrze wykruszyła się szyba i spadła na kawiarniany ogródek. Incydent wydarzył się w nocy, kiedy kawiarnia była zamknięta.

Uszkodzenie szyby w budynku na ul. Chmielnej w Warszawie
Uszkodzenie szyby w budynku na ul. Chmielnej w Warszawie
Źródło: Kontakt24 / Gabriela

Najwyższy budynek w UE

Varso Tower to wieżowiec, liczący 53 piętra i 310 metrów wysokości. Jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej. Jego powierzchnia to 70 tys. metrów kwadratowych. Na szczycie znajduje się taras widokowy oraz restauracja. Piętra od trzeciego do 45. to powierzchnie biurowe. Budowa została zakończona we wrześniu 2022 roku, a we wrześniu 2025 roku został otwarty taras widokowy.

W skład Varso wchodzą jeszcze dwa wieżowce boczne o wysokości 90 i 81 metrów. Znajdują się w nich biura i hotel.

Źródło: Kontakt24, tvnwarszawa.pl
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Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
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