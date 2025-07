"Cichociemni" i GROM. Najlepsi polscy komandosi

Jan Ołdakowski o płycie "Sierpniowe" i godzinie W Źródło: TVN24

- Staraliśmy się wydobyć to, co łączy GROM i "Cichociemnych", czyli profesjonalizm, zaangażowanie, poświęcenie. Staraliśmy się wyciągnąć na plan pierwszy ludzi, oczywiście są też misje, działania, rekrutacja, szkoleni, ale to jest tłem - mówiła podczas wernisażu Katarzyna Utracka z działu historycznego Muzeum Powstania Warszawskiego.

Nagrania "Cichociemnych" i "GROM-owców

Zwiedzający wystawę w Sali pod Liberatorem mogą posłuchać wywiadów z "Cichociemnymi" oraz żołnierzami GROM-u. Opowiadają oni o morderczym procesie rekrutacji i wszechstronnych szkoleniach, niebezpiecznym życiu na misjach, ale także o przyjaźni, braterstwie broni, sile i honorze, strachu oraz o tym, czym dla nich jest dziedzictwo "Cichociemnych".

- Zrobiliśmy wywiady żołnierzami GROM-u różnych specjalizacji. Staraliśmy się pokazać, że GROM to nie tylko operatorzy, żołnierze zespołów bojowych, ale także wsparcie, wszystko co tworzy ten świetnie działający organizm - mówiła Utracka.

Oprócz wywiadów można obejrzeć filmy ze szkoleń zarówno "Cichociemnych", jak i GROM-owców. Jest też nagranie skoku ze spadochronem ostatniego "Cichociemnego" Aleksandra Tarnawskiego "Upłaza" z żołnierzami GROM-u, weteran miał wówczas 94 lata.

Broń, umundurowanie, fragment samolotu

Autorzy wystawy zgromadzili pamiątki należące do "Cichociemnych", m.in. notatki ze szkoleń, elementy wyposażenia czy fragmenty zestrzelonego nad Norwegią Halifaxa, na pokładzie którego zginęło trzech "Cichociemnych" w drodze do kraju. Będzie można zobaczyć również pamiątki po jednym z głównych organizatorów szkolenia płk. Józefie Hartmanie.

"Zwiedzający zobaczą także przedmioty należące do GROM-owców, m.in. broń, umundurowanie, spadochrony, kompletny strój nurka, operatora i spadochroniarza. Nie zabraknie również pamiątek z misji zagranicznych na Haiti, Bałkanach, Zatoce Perskiej, Afganistanie, Iraku i Afryce czy przedmiotów należących do twórcy i pierwszego dowódcy Jednostki Wojskowej GROM, gen. bryg. Sławomira Petelickiego. Bardzo interesującym uzupełnieniem ekspozycji będą animowane mapy tras przerzutów i miejsc lądowań 'Cichociemnych' w Polsce, a także miejsca szkoleń i misje GROM-u" - informuje Muzeum Powstania Warszawskiego.

Wystawa jest częścią obchodów 81. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, ale będzie czynna dużo dłużej - do czerwca 2026 roku.