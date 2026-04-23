Wysoki rangą policjant spowodował kolizję. Był pod wpływem alkoholu
Do zdarzenia z udziałem zastępcy komendanta rejonowego policji na Woli doszło w środę.
"Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, kierując samochodem, doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Jak się okazało, znajdował się pod wpływem alkoholu. Została mu pobrana krew do dalszych badań" - podała w komunikacie Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV. Nie sprecyzowano, ile promili alkoholu w organizmie miał policjant.
Zastępca komendanta odwołany ze stanowiska
W czwartek funkcjonariusz został odwołany z zajmowanego stanowiska. Ponadto komendant stołeczny policji podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, a także procedury administracyjnej zawieszenia oraz wydalenia ze służby.
Mundurowy poniesie także odpowiedzialność karną.
"Podkreślamy, że w jednostkach garnizonu stołecznego Policji nie ma tolerancji dla zachowań sprzecznych z prawem oraz zasadami etycznymi służby. Dotyczy to w równym stopniu wszystkich funkcjonariuszy niezależnie od ich stopnia i zajmowanego stanowiska" - podsumowano w czwartkowym komunikacie.
