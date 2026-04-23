Wola

Wysoki rangą policjant spowodował kolizję. Był pod wpływem alkoholu

Prezydent Warszawy o obchodzeniu nocnego zakazu sprzedaży alkoholu
Zastępca komendanta rejonowego policji na warszawskiej Woli spowodował kolizję pod wpływem alkoholu. Funkcjonariusz został odwołany ze stanowiska.

Do zdarzenia z udziałem zastępcy komendanta rejonowego policji na Woli doszło w środę.

"Funkcjonariusz w czasie wolnym od służby, kierując samochodem, doprowadził do kolizji z innym pojazdem. Jak się okazało, znajdował się pod wpływem alkoholu. Została mu pobrana krew do dalszych badań" - podała w komunikacie Komenda Rejonowa Policji Warszawa IV. Nie sprecyzowano, ile promili alkoholu w organizmie miał policjant.

Zastępca komendanta odwołany ze stanowiska

W czwartek funkcjonariusz został odwołany z zajmowanego stanowiska. Ponadto komendant stołeczny policji podjął decyzję o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, a także procedury administracyjnej zawieszenia oraz wydalenia ze służby.

Mundurowy poniesie także odpowiedzialność karną.

"Podkreślamy, że w jednostkach garnizonu stołecznego Policji nie ma tolerancji dla zachowań sprzecznych z prawem oraz zasadami etycznymi służby. Dotyczy to w równym stopniu wszystkich funkcjonariuszy niezależnie od ich stopnia i zajmowanego stanowiska" - podsumowano w czwartkowym komunikacie.

Pijany kierowca tira zniszczył bariery. Przywrócono ruch na estakadzie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pijany kierowca tira zniszczył bariery. Przywrócono ruch na estakadzie

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Alicja Glinianowicz
Czytaj także:
Przywrócono ruch na estakadzie węzła Konotopa
Pijany kierowca tira zniszczył bariery. Przywrócono ruch na estakadzie
Kierował autem mając ponad dwa promile i trzy aktywne zakazy
Dwa promile, trzy zakazy i "niepewne manewry" na drodze
Żoliborz
UW
"Przykra sprawa". Rektor o dużym wycieku danych
Śródmieście
Zamknięta będzie ulica Idzikowskiego od Alei Witosa do Powsińskiej
Zamkną ulicę na Mokotowie. Kierowcy pojadą objazdami
Mokotów
Korzystała z miejsca dla osób z niepełnosprawnościami bezprawnie
Przerobiła trójkę na ósemkę. Parkowała na niebieskiej kopercie
Ochota
Policja zatrzymała poszukiwaną kobietę
Zachowywała się bardzo nerwowo. Miała dwa powody
Policjanci zatrzymali 23-latka
Przyjechał po Bentleya, został zatrzymany
Wola
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Bagaż na stacji metra. Sześć stacji wyłączono z ruchu
Mokotów
Załoga LPR oślepiona laserem
Niebezpieczny incydent. Ktoś próbował oślepić załogę śmigłowca ratunkowego
Ewakuacja stacji metra Pole Mokotowskie, Warszawa
Trzy stacje metra zostały zamknięte
Mokotów
Muzeum Literatury w Warszawie
Piszą o destabilizacji w muzeum, ostrzegają przed jego marginalizacją
Śródmieście
Zderzenie w Alei Waszyngtona
Dostawca jedzenia wjechał skuterem pod tramwaj
Praga Południe
Pożar hali w miejscowości Bramki
Wielki pożar hal. Biegli nie mogą wejść na pogorzelisko
Marihuana, amfetamina i extasy w praskim mieszkaniu (zdj. ilustracyjne)
Akcja w zagłębiu narkotykowym. 34-latek zatrzymany
Praga Północ
Zderzenie na ulicy 11 listopada
Zakleszczył się miedzy dwoma tramwajami
Praga Północ
Warszawskie zoo przypomina o zakazie wprowadzania psów na teren ogrodu
Pies podawany przez ogrodzenie. Zoo przypomina o surowym zakazie
Praga Północ
Najmniejszy zabytek w Warszawie przeszedł remont
"Galeria jednego dzieła" w najmniejszym zabytku Warszawy
Śródmieście
Pierwsza przeprawa nurogęsi w 2026 roku
Zatrzymały ruch na Wisłostradzie. Spacer ptasiej rodziny
Śródmieście
Będzie konkurs na "szpiegowo"
Od rosyjskiej enklawy do miejskiego osiedla. Pięciu finalistów konkursu architektonicznego
Mokotów
Wyrzutnia K239 CHUNMOO
800 żołnierzy i nowa 2 Brygada Rakiet
Portret pamięciowy poszukiwanego
Stracił oszczędności życia w dwa dni. Policja szuka oszustów, jest portret
Białołęka
Zamykają przejście pod Targową
Ostatni rozdział historii tunelu pod Targową. Zamurują wejścia
Praga Północ
UW
Hakerzy zaatakowali Uniwersytet Warszawski. Skopiowane dane trafiły do darknetu
Śródmieście
W aucie butelka po alkoholu, za kierownicą 39-latka z blisko trzema promilami
Kompletnie pijana wiozła koleżankę. Uderzyła w słup i znieważyła policjantów
Atak na Woli
Napad w apartamencie na wynajem. Umówił się z kobietą, przyszło z nią trzech mężczyzn
Wola
Pawilony nad Wisłą czeka remont
Łodzie już pływają po Wiśle, a pawilony świecą pustkami
Piotr Bakalarski
Co z transkrypcją aktów małżeństw par jednopłciowych w Warszawie? (zdj. ilustracyjne)
Trzaskowski o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych: pracujemy nad tym
Śródmieście
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku na trasie S7 zginął motocyklista
Skrzyżowanie ul. Grójeckiej z Wawelską do przebudowy
"Warszawski tetris" przejdzie do historii. Drogowcy mają plan
Ochota
Policjanci z podejrzanym o oszustwo
Zasadzka na "odbieraka". Policjanci zatrzymali dwóch oszustów
Śródmieście
