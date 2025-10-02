Logo TVN Warszawa
Wola

Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem na rondzie

Wypadek na rondzie ONZ
Wypadek na rondzie ONZ
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Na rondzie ONZ doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem. Kierujący jednośladem został ranny i trafił do szpitala.

- Doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany został motocyklista. Był przytomny i został poszkodowany przez pogotowie do szpitala. Nasze zastępy zabezpieczają miejsce zdarzenia. Strażacy usuwają pojazdy i usuwają płyny eksploatacyjne z jezdni - przekazał nam młodszy brygadier Marek Wyrozębski ze stołecznej straży pożarnej.

Jak podsumował na miejscu były dwa zastępy i łącznie 10 strażaków.

Autorka/Autor: katke/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

TAGI:
WypadkiWypadki i kolizje w Warszawie
