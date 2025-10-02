Motocyklista w szpitalu po zderzeniu z autem na rondzie

- Doszło do zderzenia motocyklisty z samochodem. W wyniku tego zdarzenia poszkodowany został motocyklista. Był przytomny i został poszkodowany przez pogotowie do szpitala. Nasze zastępy zabezpieczają miejsce zdarzenia. Strażacy usuwają pojazdy i usuwają płyny eksploatacyjne z jezdni - przekazał nam młodszy brygadier Marek Wyrozębski ze stołecznej straży pożarnej.
Jak podsumował na miejscu były dwa zastępy i łącznie 10 strażaków.
Autorka/Autor: katke/gp
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl