Miał grozić byłej partnerce i wymuszać pieniądze. Gdy przyszedł do jej pracy, czekała na niego policja

Jak przekazała wolska policja, funkcjonariusze przyjęli zgłoszenie, że do miejsca pracy pokrzywdzonej ma przyjść mężczyzna, który "grozi kobiecie od jakiegoś czasu, nęka ją, nachodzi w pracy i wyzywa". "Wielokrotnie wysyłał wiadomości tekstowe do kobiety, grożąc jej pozbawieniem życia. Kiedy kobieta była w pracy, wymuszał od niej pieniądze pod wpływem groźby. Zdenerwowana poprosiła o pomoc policjantów. Funkcjonariusze podjęli obserwację. Tuż po godzinie 19 w pobliżu sklepu pojawił się wskazany mężczyzna. Funkcjonariusze zatrzymali go i doprowadzili do komendy" - opisała w komunikacie policja z Woli.