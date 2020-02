Wycinka pod budowę Izby Pamięci. Ratusz: pięć drzew zagrażało bezpieczeństwu

Zapytaliśmy wolski urząd dzielnicy o tę inwestycję. Jego rzecznik Mariusz Gruza przekazał nam, że Wola za nią nie odpowiada. O to, czy wycinka aż 15 drzew była potrzebna zapytaliśmy więc miejski Zarząd Zieleni. Tam w odpowiedzi usłyszeliśmy z kolei, że wybrany projekt najmniej ingerował w zieleń, a za inwestycję odpowiada Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.

Pięć drzew w bardzo złym stanie

Pierwszy etap prac to wycinka 15 drzew

Odpowiedź uzyskaliśmy dopiero bezpośrednio ze stołecznego ratusza. "Na terenie planowanej inwestycji zostało wyciętych 10 drzew. Z 15 planowanych, 5 zakwalifikowano jako będące w bardzo złym stanie zdrowotnym i zagrażające bezpieczeństwu spacerowiczów: śliwa (w złym stanie zdrowotnym), topola mieszańcowa (gatunek nie rodzimy, która może stanowić zagrożenie), klon jesionolistny (z wypróchnieniem o silnie zredukowanej koronie, potencjalnie zagrażający, przeznaczony do usunięcia od około 2019 r.), lipa drobnolistna (zamierająca), wiąz szypułkowy (z suchym przewodnikiem, ze zdeformowaną koroną)" - poinformowała Magdalena Łań z wydziału prasowego urzędu miasta.

Dodała, że nie jest planowane przycinanie, podcinanie ani przerzedzanie koron drzew. Na terenie parku w bliskim sąsiedztwie izby, jak i w oddaleniu zostanie posadzonych 15 nowych drzew. "Cały pawilon będzie otoczony rosnącymi już tam drzewami oraz trawnikiem. Będzie nasadzonych dużo krzewów. Alejki zostaną umiejscowione na nawieszonych konstrukcjach, aby nie uszkodzić korzeni istniejących drzew. Uroczystości co roku odbywają się przy kurhanie przy pomniku, na terenie cmentarza - jest tam specjalnie do tego celu przygotowany teren" - wyjaśniła Łań w odpowiedzi na nasze pytania.

Pierwszy etap budowy Izby Pamięci: Wycinka 15 drzew

Protest to efekt zapowiedzi, jaka pojawiła się w ubiegły wtorek na facebookowym profilu Zieleni Warszawskiej.

"W związku z budową Izby Pamięci z Murem Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli, Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, który realizuje tę inwestycję, rozpoczyna w środę 5 lutego pierwszy etap prac, jakim jest wycinka 15 drzew. Prace potrwają do 28 lutego.

Mieszkańcy: "To barbarzyństwo"

Mieszkańcy są oburzeni tą decyzją. Nazywają to miejsce przepiękną ostoją zieleni. "Barbarzyństwem jest wycinać drzewa na rzecz kolejnego kawałka betonu tym bardziej, że jest już wielki pomnik i aleja ze słupkami z nazwiskami ofiar" - pisze w komentarzach pod postem jedna z mieszkanek. To zielony teren, w sąsiedztwie Parku Powstańców Warszawy między Redutową, Wolską, Sowińskiego i murem cmentarza Wolskiego. Przy parku funkcjonuje siłownia plenerowa i integracyjny plac zabaw, które mieszkańcy wywalczyli w budżecie obywatelskim. Co roku 1 sierpnia na cmentarzu odbywają się rocznicowe uroczystości związane z wybuchem Powstania Warszawskiego. Są poświęcone pamięci poległych cywilnych mieszkańców stolicy.