Wulgarne napisy na murze klasztoru. Jeszcze nie skończył się jego remont

Na remontowanym właśnie murze klasztoru przy Wolskiej pojawiły się wulgarne napisy. "Modlimy się za tego, kto to zrobił" - napisały na Facebooku Karmelitanki Bose.

Na murach klasztoru na warszawskiej Woli, oprócz błyskawic, pojawiły się napisy: "Opór", "Jbc kler" czy "Je* PiS". Siostry Karmelitanki udostępniły zdjęcia na swoim Facebooku. "Nasz Klasztor... Zdjęcia z dzisiaj (drugie przedstawia świeżo położony tynk na naszym remontowanym budynku – od strony sąsiadującego pustostanu). Modlimy się za tego, kto to zrobił. W tych ostatnich dniach nieustannie modlimy się za Polskę, za Kościół, o życie zgodne z wartościami Ewangelii, o ochronę każdego ludzkiego życia" - czytamy w poście.

Napisy w ramach protestów

To kolejne napisy, które pojawiają się na elewacjach i pomnikach w związku z protestami. Trwają one od ubiegłego czwartku i są związane są z orzeczeniem trybunału pod kierownictwem Julii Przyłębskiej, które mówi o niekonstytucyjności przepisów dotyczących aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu . Od tygodnia na ulice wychodzą ci, którzy są niezadowoleni z decyzji. Dodatkowo już w niedzielę akcja przeniosła się przed kościoły. Na murach wielu warszawskich kościołów pojawiły się wulgarne napisy . Pomalowane zostały m.in fasady kościoła przy Ostródzkiej, parafii św. Jakuba Apostoła na Ochocie, kościoła św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie czy Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

We wtorek stołeczny konserwator zabytków Michał Krasucki podkreślił, że wspiera protest. Zwrócił się jednak z prośbą, by nie niszczyć warszawskich zabytków. "Proszę Was o jedno. Nie niszczcie. Wiem, że grzecznie już było, a rewolucja ma swoje prawa. Ale tam, gdzie zaczyna się dewastacja, te prawa coraz trudniej wytłumaczyć" - napisał na Facebooku.