W czasie kwesty na Cmentarzu Powązkowskim zebrano 213 tysięcy złotych. Trwa jeszcze internetowa zbiórka

czytaj dalej

Komenda Stołeczna Policji przejęła śledztwo w sprawie pobicia grupy Włochów przed jednym ze śródmiejskich klubów. Apeluje też do świadków zdarzenia o pomoc w namierzeniu uczestników zdarzenia. Policjanci analizują czy doszło do napaści, czy była to bójka pomiędzy dwiema grupami. - Można odnieść wrażenie, że zarówno jedna i druga strona jest stroną atakującą i broniącą się - mówił rzecznik KSP Sylwester Marczak, odnosząc się do nagrania z monitoringu.