Przyszła po niego policja. Zza drzwi krzyczał, że "za tydzień sam się zgłosi do odsiadki"

Policjanci zatrzymali mężczyznę poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania i dwoma listami gończymi. Początkowo nie chciał otworzyć drzwi i krzyczał, że "za tydzień sam się zgłosi do odsiadki". Teraz czeka go dłuższy pobyt za kratami.

Otworzył dopiero, kiedy usłyszał strażaków

- Policjanci z wydziału kryminalnego wiedzieli, że poszukiwany od dłuższego czasu przebywa za granicą, a jego zatrzymanie to kwestia czasu - przekazuje w komunikacie nadkom. Marta Sulowska z wolskiej policji. - Na podstawie uzyskanych informacji operacyjnych kryminalni mieli pewność, że 36-latek wrócił już do kraju. Pojechali na miejsce, gdzie przebywał poszukiwany. Mężczyzna początkowo nie chciał otworzyć, pomimo wielokrotnego pukania. Zza drzwi krzyczał, że za tydzień sam się zgłosi do odsiadki. Kiedy jednak usłyszał strażaków, sam otworzył - dodała policjantka.