Zatrzymali go za groźby wobec byłej partnerki. "Sześciokrotnie przebywał wcześniej w zakładzie karnym"

Wolscy funkcjonariusze zatrzymali 39-latka podejrzanego o wymuszenie rozbójnicze, kierowanie gróźb karalnych oraz uszkodzenie mienia. - Mężczyzna groził byłej partnerce - informuje policja. To nie pierwszy raz, kiedy wszedł on w konflikt z prawem.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o groźbach, jakie miał kierować mężczyzna wobec swojej partnerki. - W trakcie ustaleń okazało się, że zaczaił się on na kobietę, kiedy ta wracała do domu. Szarpał ją, wyzywał, groził pozbawieniem życia i zmusił do wydania biżuterii. Podczas awantury zniszczył jej telefon komórkowy - opisuje oficer prasowa wolskiej komendy Marta Sulowska.

Jak zaznacza, okazało się, że to nie pierwszy raz, kiedy mężczyzna był agresywny wobec byłej partnerki .

Zatrzymanie mężczyzny podejrzanego o grożenie byłej partnerce KSP

Sprawa trafiła do wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu. - Po zgromadzeniu materiału dowodowego i przesłuchaniu świadków policjanci ustalili, że mają do czynienia z mężczyzną, który miał już konflikt z prawem - informuje oficer prasowa i punktuje zdarzenia z przeszłości zatrzymanego: - Sześciokrotnie przebywał on w zakładzie karnym, był poszukiwany listami gończymi, notowany za różne przestępstwa przeciwko mieniu, życiu i zdrowiu.

39-latek usłyszał już zarzuty karne. - Dotyczą one wymuszenia rozbójniczego, kierowania gróźb karalnych oraz uszkodzenia mienia. Decyzją sądu został on tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności - podaje policjantka.

Robert Koniuszy o przebiegu zdarzenia TVN24

Autor:mp/r

Źródło: tvnwarszawa