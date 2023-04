Wyrzucił narkotyki wprost pod nogi policjantów

czytaj dalej

We wtorek na Dworcu Wschodnim pociąg został skierowany na zły tor. To kolejna taka sytuacja w ostatnim czasie. W marcu do podobnych incydentów dochodziło głównie na stacji Warszawa Zachodnia, gdzie na niewłaściwe tory pociągi wjeżdżały trzy razy. Raz do takiego zdarzenia doszło również na stacji Warszawa Gdańska.